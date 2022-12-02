https://ria.ru/20221202/snouden-1835865555.html
Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу
Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу - РИА Новости, 02.12.2022
Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден общается на двух языках - английском и русском, который хоть не в совершенстве, но знает, со временем его... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:46
2022-12-02T13:46
2022-12-02T13:46
общество
россия
эдвард сноуден
анатолий кучерена
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден общается на двух языках - английском и русском, который хоть не в совершенстве, но знает, со временем его дети пойдут в российские детсады и школы, сообщил РИА Новости адвокат Сноудена Анатолий Кучерена."Общались на английском, на русском. Он говорит на русском, не сказать, что в совершенстве, но и на русском тоже общаемся", - сказал Кучерна.Адвокат добавил, что супруга Сноудена также овладела русским языком, хотя пока не в совершенстве, а дети позже пойдут в российские школы. "Да, конечно... Но пока им еще рано, они маленькие", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, будут ли дети Сноудена ходить в российские сады и школы.Ранее президент России Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
https://ria.ru/20220926/snouden-1819668061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена
Общество, Россия, Эдвард Сноуден, Анатолий Кучерена
Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу
Кучерена: Сноуден говорит по-русски, его дети пойдут в российские детский сад и школу
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден общается на двух языках - английском и русском, который хоть не в совершенстве, но знает, со временем его дети пойдут в российские детсады и школы, сообщил РИА Новости адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
"Общались на английском, на русском. Он говорит на русском, не сказать, что в совершенстве, но и на русском тоже общаемся", - сказал Кучерна.
Адвокат добавил, что супруга Сноудена также овладела русским языком, хотя пока не в совершенстве, а дети позже пойдут в российские школы. "Да, конечно... Но пока им еще рано, они маленькие", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, будут ли дети Сноудена ходить в российские сады и школы.
Ранее президент России Владимир Путин
дал Сноудену российское гражданство, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.