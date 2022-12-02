https://ria.ru/20221202/snouden-1835865555.html

Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу

Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу - РИА Новости, 02.12.2022

Кучерена рассказал, что дети Сноудена в будущем пойдут в российскую школу

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден общается на двух языках - английском и русском, который хоть не в совершенстве, но знает, со временем его... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:46

2022-12-02T13:46

2022-12-02T13:46

общество

россия

эдвард сноуден

анатолий кучерена

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден общается на двух языках - английском и русском, который хоть не в совершенстве, но знает, со временем его дети пойдут в российские детсады и школы, сообщил РИА Новости адвокат Сноудена Анатолий Кучерена."Общались на английском, на русском. Он говорит на русском, не сказать, что в совершенстве, но и на русском тоже общаемся", - сказал Кучерна.Адвокат добавил, что супруга Сноудена также овладела русским языком, хотя пока не в совершенстве, а дети позже пойдут в российские школы. "Да, конечно... Но пока им еще рано, они маленькие", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, будут ли дети Сноудена ходить в российские сады и школы.Ранее президент России Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

https://ria.ru/20220926/snouden-1819668061.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена