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Сноуден принял присягу на российское гражданство - РИА Новости, 02.12.2022
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Сноуден принял присягу на российское гражданство
Сноуден принял присягу на российское гражданство - РИА Новости, 02.12.2022
Сноуден принял присягу на российское гражданство
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, его жена также готовится подать заявление, сообщил адвокат... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:39
2022-12-02T16:05
россия
эдвард сноуден
анатолий кучерена
сша
политика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, его жена также готовится подать заявление, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.Кучерена добавил, что виделся со Сноуденом накануне, у бывшего сотрудника американских спецслужб "все хорошо".Российское гражданство осведомитель получил в конце сентября указом президента Владимира Путина. Тогда же Кучерена заявил, что подавать документы на новый паспорт планирует и жена экс-сотрудника спецслужб.В 2013 году Эдвард Сноуден стал инициатором крупного международного скандала. Он передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны нескольких стран Россия предоставила американцу временное убежище, но при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Эдвард Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, затем ему выдали бессрочный документ.
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россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена, сша, политика
Россия, Эдвард Сноуден, Анатолий Кучерена, США, Политика
12:39 02.12.2022 (обновлено: 16:05 02.12.2022)
 
Сноуден принял присягу на российское гражданство

Экс-сотрудник американских спецслужб Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, его жена также готовится подать заявление, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

"Получил, да", – ответил он на вопрос журналистов.

Кучерена добавил, что виделся со Сноуденом накануне, у бывшего сотрудника американских спецслужб "все хорошо".
Российское гражданство осведомитель получил в конце сентября указом президента Владимира Путина. Тогда же Кучерена заявил, что подавать документы на новый паспорт планирует и жена экс-сотрудника спецслужб.
Эдвард Сноуден и его подруга Линдсей Миллс - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 23:52
Сноуден после получения гражданства России заявил о стабильности для семьи
В 2013 году Эдвард Сноуден стал инициатором крупного международного скандала. Он передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны нескольких стран Россия предоставила американцу временное убежище, но при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Эдвард Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, затем ему выдали бессрочный документ.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 22:43
Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России
 
РоссияЭдвард СноуденАнатолий КучеренаСШАПолитика
 
 
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