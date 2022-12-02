https://ria.ru/20221202/snouden-1835832172.html

Сноуден принял присягу на российское гражданство

Сноуден принял присягу на российское гражданство - РИА Новости, 02.12.2022

Сноуден принял присягу на российское гражданство

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, его жена также готовится подать заявление, сообщил адвокат... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:39

2022-12-02T12:39

2022-12-02T16:05

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эдвард сноуден

анатолий кучерена

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, его жена также готовится подать заявление, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.Кучерена добавил, что виделся со Сноуденом накануне, у бывшего сотрудника американских спецслужб "все хорошо".Российское гражданство осведомитель получил в конце сентября указом президента Владимира Путина. Тогда же Кучерена заявил, что подавать документы на новый паспорт планирует и жена экс-сотрудника спецслужб.В 2013 году Эдвард Сноуден стал инициатором крупного международного скандала. Он передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны нескольких стран Россия предоставила американцу временное убежище, но при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Эдвард Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, затем ему выдали бессрочный документ.

https://ria.ru/20220926/snouden-1819668061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эдвард сноуден, анатолий кучерена, сша, политика