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СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция - РИА Новости, 02.12.2022
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СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция
СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция
Лидер группировки "Исламское государство"* был ликвидирован сирийской правительственной армией, а не оппозицией, как утверждает Пентагон, передает... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:31
2022-12-02T14:42
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер группировки "Исламское государство"* был ликвидирован сирийской правительственной армией, а не оппозицией, как утверждает Пентагон, передает гостелевидение Сирии.В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии. Источник в ССА не смог подтвердить РИА Новости эти сообщения."Лидер ИГ* Абу Хасан аль-Кураши был ликвидирован вместе со всеми членами его группировки в ходе спецоперации сирийской правительственной армии при поддержке местных активистов в городе Джасим провинции Дераа 15 октября ", - сообщил телеканалу Ikhbariya источник в органах безопасности Сирии.Отмечается, что аль-Кураши руководил операциями группировки из штаба на одной из ферм в Джасиме.Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в арабской республике сообщил, что военные РФ и Сирии провели в Джасиме спецоперацию по ликвидации боевиков "Исламского государства" (ИГ)*, причастных к совершению 13 октября террористического акта - подрыва автобуса с военнослужащими ВС САР в окрестностях Дамаска. В ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221201/siriya-1835472122.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), исламское государство, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Исламское государство, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
14:31 02.12.2022 (обновлено: 14:42 02.12.2022)
 
СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция

Ikhbariya: лидера ИГ аль-Кураши ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция

© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер группировки "Исламское государство"* был ликвидирован сирийской правительственной армией, а не оппозицией, как утверждает Пентагон, передает гостелевидение Сирии.
В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
Повстанцы из FSA (Free Syrian Army) - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 10:32
"Сирийская свободная армия" не подтвердила данные о ликвидации лидера ИГ*
В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии. Источник в ССА не смог подтвердить РИА Новости эти сообщения.
"Лидер ИГ* Абу Хасан аль-Кураши был ликвидирован вместе со всеми членами его группировки в ходе спецоперации сирийской правительственной армии при поддержке местных активистов в городе Джасим провинции Дераа 15 октября ", - сообщил телеканалу Ikhbariya источник в органах безопасности Сирии.
Отмечается, что аль-Кураши руководил операциями группировки из штаба на одной из ферм в Джасиме.
Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в арабской республике сообщил, что военные РФ и Сирии провели в Джасиме спецоперацию по ликвидации боевиков "Исламского государства" (ИГ)*, причастных к совершению 13 октября террористического акта - подрыва автобуса с военнослужащими ВС САР в окрестностях Дамаска. В ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:21Война в Сирии
Эксперт прокомментировал ликвидацию в Сирии одного из главарей ИГ*
 
В миреСирияРоссияДамаск (город)Исламское государствоМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
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