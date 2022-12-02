https://ria.ru/20221202/siriya-1835883071.html

СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция

СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция - РИА Новости, 02.12.2022

СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция

Лидер группировки "Исламское государство"* был ликвидирован сирийской правительственной армией, а не оппозицией, как утверждает Пентагон, передает... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:31

2022-12-02T14:31

2022-12-02T14:42

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер группировки "Исламское государство"* был ликвидирован сирийской правительственной армией, а не оппозицией, как утверждает Пентагон, передает гостелевидение Сирии.В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии. Источник в ССА не смог подтвердить РИА Новости эти сообщения."Лидер ИГ* Абу Хасан аль-Кураши был ликвидирован вместе со всеми членами его группировки в ходе спецоперации сирийской правительственной армии при поддержке местных активистов в городе Джасим провинции Дераа 15 октября ", - сообщил телеканалу Ikhbariya источник в органах безопасности Сирии.Отмечается, что аль-Кураши руководил операциями группировки из штаба на одной из ферм в Джасиме.Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в арабской республике сообщил, что военные РФ и Сирии провели в Джасиме спецоперацию по ликвидации боевиков "Исламского государства" (ИГ)*, причастных к совершению 13 октября террористического акта - подрыва автобуса с военнослужащими ВС САР в окрестностях Дамаска. В ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221201/siriya-1835472122.html

https://ria.ru/20221201/ig-1835488898.html

сирия

россия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), исламское государство, министерство обороны сша, вооруженные силы сша