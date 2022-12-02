14:31 02.12.2022 (обновлено: 14:42 02.12.2022)
СМИ: лидера ИГ* ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция
Ikhbariya: лидера ИГ аль-Кураши ликвидировала армия Сирии, а не оппозиция
© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер группировки "Исламское государство"* был ликвидирован сирийской правительственной армией, а не оппозицией, как утверждает Пентагон, передает гостелевидение Сирии.
В среду арабские СМИ со ссылкой на представителя запрещенной в России террористической группировки ИГ* сообщили о ликвидации главаря группировки Абу аль-Хасана аль-Кураши. По их информации, новым главарем ИГ* стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что операция по ликвидации была проведена Сирийской свободной армией в середине октября в провинции Дераа на юге Сирии. Источник в ССА не смог подтвердить РИА Новости эти сообщения.
"Лидер ИГ* Абу Хасан аль-Кураши был ликвидирован вместе со всеми членами его группировки в ходе спецоперации сирийской правительственной армии при поддержке местных активистов в городе Джасим провинции Дераа 15 октября ", - сообщил телеканалу Ikhbariya источник в органах безопасности Сирии.
Отмечается, что аль-Кураши руководил операциями группировки из штаба на одной из ферм в Джасиме.
Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ* после того, как в феврале 2022 года был ликвидирован его предшественник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в арабской республике сообщил, что военные РФ и Сирии провели в Джасиме спецоперацию по ликвидации боевиков "Исламского государства" (ИГ)*, причастных к совершению 13 октября террористического акта - подрыва автобуса с военнослужащими ВС САР в окрестностях Дамаска. В ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков, в том числе организаторы теракта.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России