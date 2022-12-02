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США грабят Сирию, заявили в Пекине - РИА Новости, 02.12.2022
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США грабят Сирию, заявили в Пекине
США грабят Сирию, заявили в Пекине - РИА Новости, 02.12.2022
США грабят Сирию, заявили в Пекине
США разграбляют Сирию и постоянно нарушают международное право, которое они якобы стремятся защитить, так называемые правила Вашингтона являются лишь... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:14
2022-12-02T12:14
в мире
чжао лицзянь
василий небензя
вашингтон (штат)
сша
сирия
мид кнр
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. США разграбляют Сирию и постоянно нарушают международное право, которое они якобы стремятся защитить, так называемые правила Вашингтона являются лишь оправданием и прикрытием для обслуживания его собственных интересов, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в октябре с помощью военных США из Сирии в Ирак были вывезены более 160 грузовиков с нефтью и пшеницей."Согласно официальной статистике сирийской стороны, в период с 2011 года по первую половину этого года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб Сирии на сотни миллиардов долларов. Размещение американских войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и отъем зерна в Сирии незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно", - заявил дипломат.По его словам, "именно такие США, регулярно нарушающие международное право и международные правила, теперь постоянно выставляют напоказ свое стремление защищать мировой порядок, основанный на правилах"."Так называемые правила США - не что иное, как оправдание и прикрытие для обслуживания их собственных интересов и сохранения гегемонии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221129/patrulirovanie-1835142514.html
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в мире, чжао лицзянь, василий небензя, вашингтон (штат), сша, сирия, мид кнр, оон
В мире, Чжао Лицзянь, Василий Небензя, Вашингтон (штат), США, Сирия, МИД КНР, ООН
12:14 02.12.2022
 
США грабят Сирию, заявили в Пекине

МИД Китая: США грабят Сирию и защищают "международные" правила, обслуживающие их интересы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. США разграбляют Сирию и постоянно нарушают международное право, которое они якобы стремятся защитить, так называемые правила Вашингтона являются лишь оправданием и прикрытием для обслуживания его собственных интересов, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в октябре с помощью военных США из Сирии в Ирак были вывезены более 160 грузовиков с нефтью и пшеницей.
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"Согласно официальной статистике сирийской стороны, в период с 2011 года по первую половину этого года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб Сирии на сотни миллиардов долларов. Размещение американских войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и отъем зерна в Сирии незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно", - заявил дипломат.
По его словам, "именно такие США, регулярно нарушающие международное право и международные правила, теперь постоянно выставляют напоказ свое стремление защищать мировой порядок, основанный на правилах".
"Так называемые правила США - не что иное, как оправдание и прикрытие для обслуживания их собственных интересов и сохранения гегемонии", - подчеркнул он.
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В миреЧжао ЛицзяньВасилий НебензяВашингтон (штат)СШАСирияМИД КНРООН
 
 
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