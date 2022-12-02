https://ria.ru/20221202/shturm-1835758188.html
Российские военные штурмуют Водяное в ДНР
Российские военные штурмуют Водяное в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Российские военные штурмуют Водяное в ДНР
В распоряжении РИА Новости оказались кадры штурма позиций украинских войск в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в ДНР. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T06:04
2022-12-02T06:04
2022-12-02T10:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
авдеевка
владимир путин
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ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры штурма позиций украинских войск в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в ДНР.Подразделение "Шторм" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии и корректировки оператора БПЛА ведет наступательные действия.На кадрах можно видеть работу артиллерии, сброс снарядов на противника при помощи беспилотника и непосредственный штурм личным составом.Противник из-за потерь и сильного давления вынужден покидать занятые позиции, за этим следует дальнейшее продвижение российских войск.Минобороны России сообщало 30 ноября о продолжении успешных наступательных действия по освобождению Водяного российскими войсками от противника. Этот населенный пункт важен для последующего продвижения на Авдеевку, что важно и для снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835780063.html
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донецкая народная республика
россия
авдеевка
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Штурм позиций украинских формирований в Водяном
Российские военные штурмуют Водяное в ДНР. В распоряжении РИА Новости оказались кадры штурма позиций украинских вооруженных формирований в этом населенном пункте – важном для последующего продвижения на Авдеевку.
2022-12-02T06:04
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донецкая народная республика, россия, авдеевка, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Владимир Путин
06:04 02.12.2022 (обновлено: 10:55 02.12.2022)
Российские военные штурмуют Водяное в ДНР
Российские военные штурмуют позиции ВСУ в населенном пункте Водяное в ДНР