https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836028650.html
Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию со школьником в автобусе
Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию со школьником в автобусе - РИА Новости, 02.12.2022
Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию со школьником в автобусе
Водитель маршрутного автобуса в пятницу в городе Балашове Саратовской области высадил ребенка в морозную погоду из-за неработающей транспортной карты,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:36
2022-12-02T23:36
2022-12-02T23:36
общество
балашов
саратовская область
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/61/1551476187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_428281f91c565c2a5ba56b140fd14e05.jpg
САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Водитель маршрутного автобуса в пятницу в городе Балашове Саратовской области высадил ребенка в морозную погоду из-за неработающей транспортной карты, информацию направят в правоохранительные органы, заявила зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова."Хамоватым водителям и собственникам транспортных предприятий много раз разъясняли, что есть грань, где заканчивается бизнес и должна оставаться человечность. Принят федеральный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Но сегодня балашовский водитель выгнал ребенка из автобуса на мороз, так как у пассажира не работала транспортная карта. Такое отношение к детям просто не укладывается в голове", - приводит слова Усовой фракция ЕР в областной думе в Telegram-канале.Уточняется, что парламентарий намерена по данному поводу сделать "запрос в правоохранительные органы".Ранее в пятницу портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника сообщил, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком.В Балашове в пятницу днем было минус 4 градуса.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Госдума ранее приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
https://ria.ru/20221115/avtobus-1831540684.html
https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html
балашов
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/61/1551476187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db2ca8ac150463c978f1cd782114a9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, балашов, саратовская область, единая россия, госдума рф
Общество, Балашов, Саратовская область, Единая Россия, Госдума РФ
Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию со школьником в автобусе
Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию с ребенком, которого высадили из автобуса
САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Водитель маршрутного автобуса в пятницу в городе Балашове Саратовской области высадил ребенка в морозную погоду из-за неработающей транспортной карты, информацию направят в правоохранительные органы, заявила зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова.
"Хамоватым водителям и собственникам транспортных предприятий много раз разъясняли, что есть грань, где заканчивается бизнес и должна оставаться человечность. Принят федеральный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Но сегодня балашовский водитель выгнал ребенка из автобуса на мороз, так как у пассажира не работала транспортная карта. Такое отношение к детям просто не укладывается в голове", - приводит слова Усовой фракция ЕР
в областной думе в Telegram-канале.
Уточняется, что парламентарий намерена по данному поводу сделать "запрос в правоохранительные органы".
Ранее в пятницу портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника сообщил, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком.
В Балашове в пятницу днем было минус 4 градуса.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Госдума
ранее приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.