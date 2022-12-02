https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836028650.html

Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию со школьником в автобусе

Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию со школьником в автобусе - РИА Новости, 02.12.2022

Саратовский депутат взяла на контроль ситуацию со школьником в автобусе

Водитель маршрутного автобуса в пятницу в городе Балашове Саратовской области высадил ребенка в морозную погоду из-за неработающей транспортной карты,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:36

2022-12-02T23:36

2022-12-02T23:36

общество

балашов

саратовская область

единая россия

госдума рф

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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Водитель маршрутного автобуса в пятницу в городе Балашове Саратовской области высадил ребенка в морозную погоду из-за неработающей транспортной карты, информацию направят в правоохранительные органы, заявила зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова."Хамоватым водителям и собственникам транспортных предприятий много раз разъясняли, что есть грань, где заканчивается бизнес и должна оставаться человечность. Принят федеральный закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Но сегодня балашовский водитель выгнал ребенка из автобуса на мороз, так как у пассажира не работала транспортная карта. Такое отношение к детям просто не укладывается в голове", - приводит слова Усовой фракция ЕР в областной думе в Telegram-канале.Уточняется, что парламентарий намерена по данному поводу сделать "запрос в правоохранительные органы".Ранее в пятницу портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника сообщил, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком.В Балашове в пятницу днем было минус 4 градуса.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Госдума ранее приняла поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.

https://ria.ru/20221115/avtobus-1831540684.html

https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html

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саратовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, балашов, саратовская область, единая россия, госдума рф