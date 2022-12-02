https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836020412.html

СК проверяет сообщения о водителе маршрутки в Саратове, ударившем школьника

СК проверяет сообщения о водителе маршрутки в Саратове, ударившем школьника - РИА Новости, 02.12.2022

СК проверяет сообщения о водителе маршрутки в Саратове, ударившем школьника

Следователи в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, проводят проверку сообщения о том, что водитель маршрутки пнул 12-летнего школьника,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T22:36

2022-12-02T22:36

2022-12-02T22:36

происшествия

балаково

саратовская область

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Следователи в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, проводят проверку сообщения о том, что водитель маршрутки пнул 12-летнего школьника, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в пятницу в паблике "Типичный Балаково" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение местной жительницы о том, что днем в четверг водитель маршрутки №9 на остановке у кинотеатра "Россия" "дал под зад сыну" после того, как у ребенка не прошла оплата по карте, и он не смог набрать мелочь на билет."Согласно данным, размещенным в СМИ, 1 декабря 2022 года в 13.25 (12.25 мск) в маршрутном такси у остановки общественного транспорта в городе Балаково водитель ударил ногой 12-летнего несовершеннолетнего. Следственным органами следственного управления по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211112/proezd-1758672713.html

балаково

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, балаково, саратовская область, саратов, следственный комитет россии (ск рф)