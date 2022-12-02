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Алтайские власти опровергли информацию о разрушительном селе в регионе
Алтайские власти опровергли информацию о разрушительном селе в регионе - РИА Новости, 02.12.2022
Алтайские власти опровергли информацию о разрушительном селе в регионе
Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов опроверг информацию о разрушительном селе и природном катаклизме в регионе. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:57
2022-12-02T13:57
2022-12-02T15:17
происшествия
республика алтай
горный алтай
чемальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов опроверг информацию о разрушительном селе и природном катаклизме в регионе."В Горном Алтае сошел разрушительный сель. Разлившаяся и замерзшая река отрезала алтайский поселок от внешнего мира. Десятки россиян оказались отрезаны от мира из-за ледникового селя. 15 домов в алтайском селе отрезало от цивилизации стихией. Какие только заголовки не встречаются сегодня в интернет-СМИ. Глядя некоторые сюжеты, можно предположить чуть ли не конец света в отдельно взятом селе", - написал Максимов в своём Telegram-канале.Он отметил, что, по данным МЧС, 1 декабря в Чемальском районе, действительно, наблюдался затор в русле реки Чемал и на пойменных участках. "Домовладения, приусадебные участки и жители не пострадали. Жизнедеятельность населения не нарушена. В настоящий момент проезд и проход обеспечены. Информация о пострадавших, прозвучавшая в некоторых СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнул Максимов.
республика алтай
горный алтай
чемальский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Затор в русле реки Чемал в Горном Алтае
Затор в русле реки Чемал в Горном Алтае
2022-12-02T13:57
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика алтай, горный алтай, чемальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Республика Алтай, Горный Алтай, Чемальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:57 02.12.2022 (обновлено: 15:17 02.12.2022)
Алтайские власти опровергли информацию о разрушительном селе в регионе
Власти Республики Алтай опровергли информацию о разрушительном селе в регионе