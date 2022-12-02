https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835947488.html

Посла Чехии вызвали в МИД Грузии из-за слов об экспорте продукции в Россию

Посла Чехии вызвали в МИД Грузии из-за слов об экспорте продукции в Россию - РИА Новости, 02.12.2022

Посла Чехии вызвали в МИД Грузии из-за слов об экспорте продукции в Россию

Посол Чехии в Грузии Петр Микиска был вызван в грузинский МИД для разъяснений его заявлений об экспорте чешской продукции, поступающей в республику, в Россию в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:10

2022-12-02T17:10

2022-12-02T17:10

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Посол Чехии в Грузии Петр Микиска был вызван в грузинский МИД для разъяснений его заявлений об экспорте чешской продукции, поступающей в республику, в Россию в обход антироссийских санкций, сообщает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства."Посол Чехии был вызван в МИД Грузии. Причиной тому стало его заявление, опубликованное в СМИ, в котором он сообщил, что часть продукции, поступающей в Грузию из Чехии, экспортируется в Россию в обход санкций",- сказано в заявлении.По данным ведомства, заместитель министра Александр Хвтисиашвили еще раз ознакомил чешскую сторону с теми шагами, которые предпринимает Грузия в отношении непризнания подобных фактов, и потребовал от посла подробного разъяснения своих слов.Как говорится в сообщении МИД Грузии, чешский посол пояснил, что СМИ интерпретировали его слова.По данным грузинских телекомпаний, чешский дипломат ранее заявил, что импорт чешской продукции в Грузию с начала года вырос на 80%. При этом он высказал предположение, что часть товаров поступает в Россию.

https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835910395.html

https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, чехия, россия, санкции в отношении россии, санкции