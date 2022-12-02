https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835910395.html

В ЕС рассказали подробности идеи о криминализации обхода санкций

В ЕС рассказали подробности идеи о криминализации обхода санкций - РИА Новости, 02.12.2022

В ЕС рассказали подробности идеи о криминализации обхода санкций

Еврокомиссия в своем предложении по директиве о криминализации обхода европейских санкций пояснила, какие конкретно преступления будут считаться обходом... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:46

2022-12-02T15:46

2022-12-02T15:46

дидье рейндерс

владимир путин

украина

россия

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Еврокомиссия в своем предложении по директиве о криминализации обхода европейских санкций пояснила, какие конкретно преступления будут считаться обходом европейских ограничительных мер.Совет ЕС 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. В пятницу Еврокомиссия, согласно процедуре, представила предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. ЕК, в частности, предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за обход санкций. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте. После утверждения решение будет обязательным для реализации всеми членами Евросоюза.В частности, в ЕК указали, что преступлениями будет считаться "предоставление средств физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, уклонение от замораживания средств, содействие в осуществлении поездок на территорию государства-члена Евросоюза или транзит через его территорию".Также под запрет под угрозой тюрьмы и штрафов попадут: "проведение с третьими странами транзакций, которые запрещены в соответствии с санкционным режимом ЕС, торговля запрещенными товарами, предоставление запрещенных санкциями услуг, в том числе финансовых и консультационных".Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском Союзе.Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась.По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском Союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835593505.html

https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html

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Дарья Буймова

дидье рейндерс, владимир путин, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, в мире