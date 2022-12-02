https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835910395.html
В ЕС рассказали подробности идеи о криминализации обхода санкций
В ЕС рассказали подробности идеи о криминализации обхода санкций - РИА Новости, 02.12.2022
В ЕС рассказали подробности идеи о криминализации обхода санкций
Еврокомиссия в своем предложении по директиве о криминализации обхода европейских санкций пояснила, какие конкретно преступления будут считаться обходом... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:46
2022-12-02T15:46
2022-12-02T15:46
дидье рейндерс
владимир путин
украина
россия
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Еврокомиссия в своем предложении по директиве о криминализации обхода европейских санкций пояснила, какие конкретно преступления будут считаться обходом европейских ограничительных мер.Совет ЕС 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. В пятницу Еврокомиссия, согласно процедуре, представила предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. ЕК, в частности, предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за обход санкций. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте. После утверждения решение будет обязательным для реализации всеми членами Евросоюза.В частности, в ЕК указали, что преступлениями будет считаться "предоставление средств физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, уклонение от замораживания средств, содействие в осуществлении поездок на территорию государства-члена Евросоюза или транзит через его территорию".Также под запрет под угрозой тюрьмы и штрафов попадут: "проведение с третьими странами транзакций, которые запрещены в соответствии с санкционным режимом ЕС, торговля запрещенными товарами, предоставление запрещенных санкциями услуг, в том числе финансовых и консультационных".Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском Союзе.Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась.По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском Союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221201/sanktsii-1835593505.html
https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дидье рейндерс, владимир путин, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, в мире
Дидье Рейндерс, Владимир Путин, Украина, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС рассказали подробности идеи о криминализации обхода санкций
В ЕС рассказали, за что будут сажать на пять лет по закону о криминализации обхода санкций
БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Еврокомиссия в своем предложении по директиве о криминализации обхода европейских санкций пояснила, какие конкретно преступления будут считаться обходом европейских ограничительных мер.
Совет ЕС 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. В пятницу Еврокомиссия, согласно процедуре, представила предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. ЕК, в частности, предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за обход санкций. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте
. После утверждения решение будет обязательным для реализации всеми членами Евросоюза.
В частности, в ЕК указали, что преступлениями будет считаться "предоставление средств физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, уклонение от замораживания средств, содействие в осуществлении поездок на территорию государства-члена Евросоюза или транзит через его территорию".
Также под запрет под угрозой тюрьмы и штрафов попадут: "проведение с третьими странами транзакций, которые запрещены в соответствии с санкционным режимом ЕС, торговля запрещенными товарами, предоставление запрещенных санкциями услуг, в том числе финансовых и консультационных".
Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском Союзе.
Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась.
По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском Союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.
Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.
Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России
из-за ситуации на Украине
. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.