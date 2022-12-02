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Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций - РИА Новости, 02.12.2022
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Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций
Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций - РИА Новости, 02.12.2022
Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций
Европейская комиссия предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:58
2022-12-02T14:58
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Европейская комиссия предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за обход санкций, говорится в опубликованном в пятницу предложении ЕК."Общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию на срок не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общемирового оборота юрлица за год, предшествующий окончательному решению о наказании", - говорится в документе.Совет ЕС 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.В пятницу Еврокомиссия, согласно процедуре, представила предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте. После утверждения решение будет обязательным для реализации всеми членами Евросоюза.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась.По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html
https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835828634.html
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санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, европа, украина
Санкции, Санкции в отношении России, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, В мире, Европа, Украина
14:58 02.12.2022
 
Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций

Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание от пяти лет за обход санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Европейская комиссия предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за обход санкций, говорится в опубликованном в пятницу предложении ЕК.
"Общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию на срок не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общемирового оборота юрлица за год, предшествующий окончательному решению о наказании", - говорится в документе.
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Совет ЕС 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.
В пятницу Еврокомиссия, согласно процедуре, представила предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте. После утверждения решение будет обязательным для реализации всеми членами Евросоюза.
Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.
Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась.
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По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.
Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.
Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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