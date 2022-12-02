https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835891337.html

Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций

Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций - РИА Новости, 02.12.2022

Еврокомиссия предложила ввести тюремное наказание за обход санкций

Европейская комиссия предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:58

2022-12-02T14:58

2022-12-02T14:58

санкции

санкции в отношении россии

евросоюз

еврокомиссия

россия

в мире

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Европейская комиссия предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний за обход санкций, говорится в опубликованном в пятницу предложении ЕК."Общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию на срок не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общемирового оборота юрлица за год, предшествующий окончательному решению о наказании", - говорится в документе.Совет ЕС 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.В пятницу Еврокомиссия, согласно процедуре, представила предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте. После утверждения решение будет обязательным для реализации всеми членами Евросоюза.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась.По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили порядка 19 миллиардов евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html

https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835828634.html

https://ria.ru/20221202/nato-1835862932.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, россия, в мире, европа, украина