https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html
Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций - РИА Новости, 02.12.2022
Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
Власти Сербии не допустят, чтобы через ее территорию обходили санкции ЕС в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:02
2022-12-02T14:02
2022-12-02T14:15
сербия
россия
евросоюз
в мире
александр вучич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Сербии не допустят, чтобы через ее территорию обходили санкции ЕС в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич.Делегации руководства Сербии и ЕС в пятницу подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета ЕС по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA 3 в сфере здравоохранения, миграций и других. На подписании присутствовали глава сербского государства и комиссар по расширению ЕС и политике соседства Оливер Вархели."Я его (Вархели – ред.) оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход. У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а с такой поддержкой ЕС у нас нет больших проблем", - заявил Вучич и добавил, что сербские правоохранительные органы уже выявляли фирмы, которые занимаются реэкспортом в РФ.Он также напомнил о выделяемых ЕС 165 миллионах евро бюджетной помощи ЕС для Сербии.
https://ria.ru/20221126/zakharova-1834393908.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, евросоюз, в мире, александр вучич, санкции в отношении россии
Сербия, Россия, Евросоюз, В мире, Александр Вучич, Санкции в отношении России
14:02 02.12.2022 (обновлено: 14:15 02.12.2022)
Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций
Вучич заявил Евросоюзу, что через Сербию не будут обходить антироссийские санкции
БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Сербии не допустят, чтобы через ее территорию обходили санкции ЕС в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич.
Делегации руководства Сербии и ЕС в пятницу подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета ЕС по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA 3 в сфере здравоохранения, миграций и других. На подписании присутствовали глава сербского государства и комиссар по расширению ЕС и политике соседства Оливер Вархели.
"Я его (Вархели – ред.) оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход. У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а с такой поддержкой ЕС у нас нет больших проблем", - заявил Вучич и добавил, что сербские правоохранительные органы уже выявляли фирмы, которые занимаются реэкспортом в РФ.
Он также напомнил о выделяемых ЕС 165 миллионах евро бюджетной помощи ЕС для Сербии.