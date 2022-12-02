https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835870973.html

Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций

Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций - РИА Новости, 02.12.2022

Вучич заявил, что Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций

Власти Сербии не допустят, чтобы через ее территорию обходили санкции ЕС в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:02

2022-12-02T14:02

2022-12-02T14:15

сербия

россия

евросоюз

в мире

александр вучич

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Власти Сербии не допустят, чтобы через ее территорию обходили санкции ЕС в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич.Делегации руководства Сербии и ЕС в пятницу подписали ряд соглашений о целевой финансовой помощи в рамках пакета ЕС по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA 3 в сфере здравоохранения, миграций и других. На подписании присутствовали глава сербского государства и комиссар по расширению ЕС и политике соседства Оливер Вархели."Я его (Вархели – ред.) оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход. У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а с такой поддержкой ЕС у нас нет больших проблем", - заявил Вучич и добавил, что сербские правоохранительные органы уже выявляли фирмы, которые занимаются реэкспортом в РФ.Он также напомнил о выделяемых ЕС 165 миллионах евро бюджетной помощи ЕС для Сербии.

https://ria.ru/20221126/zakharova-1834393908.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сербия, россия, евросоюз, в мире, александр вучич, санкции в отношении россии