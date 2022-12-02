https://ria.ru/20221202/sanktsii-1835828634.html

Орбан хочет добиться исключений из санкций на атомную энергетику и газ

Орбан хочет добиться исключений из санкций на атомную энергетику и газ - РИА Новости, 02.12.2022

Орбан хочет добиться исключений из санкций на атомную энергетику и газ

В Брюсселе хотели бы распространить антироссийские санкции на атомную энергетику и газ, за девятым пакетом санкций последуют десятый и одиннадцатый, Будапешт... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:33

2022-12-02T12:33

2022-12-02T12:33

экономика

цены на нефть

виктор орбан

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

россия

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 2 дек - РИА Новости. В Брюсселе хотели бы распространить антироссийские санкции на атомную энергетику и газ, за девятым пакетом санкций последуют десятый и одиннадцатый, Будапешт будет пытаться получить исключение из санкций, как ему удавалось до сих пор, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы знаем, чего хотят брюссельские бюрократы. Они бы хотели после нефти распространить санкции на атомную энергию и газ. Это имело бы трагические последствия для Венгрии, поэтому нам это надо защитить, получить исключение... До этого у нас получалось получить исключение, и мы можем продолжать закупать у России сырье и энергию. Поэтому мы с хорошими надеждами участвуем в дискуссиях по девятому пакету санкций, ведь если до этого получалось, мы и сейчас будем защищать национальные интересы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер отметил, что за девятым пакетом санкций последуют десятый и одиннадцатый, поэтому Будапешту "постоянно надо бороться, чтобы защитить основные интересы". "Поэтому мы и попросили людей, чтобы они через национальную консультацию поддержали венгерское правительство и его точку зрения", - сказал Орбан, добавив, что число проголосовавших уже превысило миллион человек.Он напомнил, что с 5 декабря вступают в силу санкции против российской нефти. "Можно сказать, обезьяна сейчас прыгает в воду. Это усложнит работу европейской экономики. Венгрии удалось добиться того, что нас санкционный запрет не касается, Венгрия сможет получать нефть из России. Не надо считать, что будет дефицит снабжения, мы сможем получать необходимую для экономики нефть, но проблема в цене, потому что эффекта взвинчивания цен из-за санкций Венгрия избежать не может", - отметил Орбан.Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. Ранее Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831676210.html

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831294428.html

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Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, виктор орбан, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии