https://ria.ru/20221202/samsun-1835815316.html

В турецком порту Самсун прогремел взрыв

В турецком порту Самсун прогремел взрыв - РИА Новости, 02.12.2022

В турецком порту Самсун прогремел взрыв

В турецком порту Самсун прогремел взрыв. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:43

2022-12-02T11:43

2022-12-02T13:09

в мире

самсун

турция

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В турецком порту Самсун прогремел взрыв."Взрыв произошел в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла, полученные с судов в порту Самсун, из-за нагрева примерно в 11:15", — рассказали в администрации города.Возгорание удалось быстро потушить. Никто не пострадал.Самсун — один из важнейших портов в стране, он находится в 420 километрах к северу от Анкары. Оттуда грузоперевозки уходят в несколько стран, в том числе и в Россию.

самсун

турция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, самсун, турция