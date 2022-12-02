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В турецком порту Самсун прогремел взрыв - РИА Новости, 02.12.2022
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В турецком порту Самсун прогремел взрыв
В турецком порту Самсун прогремел взрыв - РИА Новости, 02.12.2022
В турецком порту Самсун прогремел взрыв
В турецком порту Самсун прогремел взрыв. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:43
2022-12-02T13:09
в мире
самсун
турция
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В турецком порту Самсун прогремел взрыв."Взрыв произошел в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла, полученные с судов в порту Самсун, из-за нагрева примерно в 11:15", — рассказали в администрации города.Возгорание удалось быстро потушить. Никто не пострадал.Самсун — один из важнейших портов в стране, он находится в 420 километрах к северу от Анкары. Оттуда грузоперевозки уходят в несколько стран, в том числе и в Россию.
самсун
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в мире, самсун, турция
В мире, Самсун, Турция
11:43 02.12.2022 (обновлено: 13:09 02.12.2022)
 
В турецком порту Самсун прогремел взрыв

В турецком порту Самсун прогремел взрыв и начался пожар

© фото очевидцаВзрыв в турецком порту Самсун
Взрыв в турецком порту Самсун
© фото очевидца
Взрыв в турецком порту Самсун
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В турецком порту Самсун прогремел взрыв.
"Взрыв произошел в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла, полученные с судов в порту Самсун, из-за нагрева примерно в 11:15", — рассказали в администрации города.
Возгорание удалось быстро потушить. Никто не пострадал.
Самсун — один из важнейших портов в стране, он находится в 420 километрах к северу от Анкары. Оттуда грузоперевозки уходят в несколько стран, в том числе и в Россию.
 
В миреСамсунТурция
 
 
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