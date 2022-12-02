https://ria.ru/20221202/rynok-1835955477.html

В табачной индустрии рассказали, ждет ли Россию дефицит сигарет

В табачной индустрии рассказали, ждет ли Россию дефицит сигарет - РИА Новости, 02.12.2022

В табачной индустрии рассказали, ждет ли Россию дефицит сигарет

Несмотря на уход крупных игроков, табачный рынок в России – один из крупнейших в мире по объемам спроса – намерен развиваться, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T20:31

2022-12-02T20:31

2022-12-02T20:31

экономика

технологии

россия

азия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Несмотря на уход крупных игроков, табачный рынок в России – один из крупнейших в мире по объемам спроса – намерен развиваться, рассказал РИА Новости соучредитель Калужской табачной фабрики Ваге Григорян."У нас нет этапа "спасения" предприятия, мы нацелены только на развитие. Расширяем штат технологов и инженеров, открыли собственное дизайнерское бюро, которое генерирует имиджевую историю бренда, постоянно повышаем уровень наших специалистов за счет тренингов, мастер-классов, поездок на выставки", - рассказал предприниматель.Кроме того, в планах выйти на рынок стран Азии. Недавно компания участвовала в международном форуме World Tobacco Middle East, который прошел в Дубае. По словам Ваге, азиатский рынок и страны арабского мира открыты для российских производителей. "Вход на восточный рынок, который знаменит своей спецификой, должен происходить плавно, но за счет таких регулярных поездок, на которых мы презентуем не только бренд "Калужской табачной фабрики", но и в принципе российского производителя никотино-содержащей продукции. Мы представили разные линейки, посетители и специалисты отметили, что наши продукты отвечаю самым высоким мировым стандартам. Было много общения с потенциальными партнерами, договоренности на счет экспорта, ведь там были представители компаний со всего мира", - рассказал он.Актуален и вопрос покрытия внутреннего рынка. Весной из России ушли такие гиганты как Imperial Brands и British American Tobacco, а Philip Morris объявил о приостановке запланированных инвестиций в Россию, включая запуск всех новых продуктов."Но вакуума после их ухода нет, они просто поменяли форму сотрудничества и все так же интегрированы в наш рынок. Но даже если представить, что действительно все транснациональные компании вдруг окончательно уйдут, то на базе российских, белорусских и армянских производителей можно закрыть этот дефицит, мы готовы в кратчайшее время нарастить мощности своего производства. Этого бояться не стоит, сильного "голода" не случится", - уверяет Ваге.При этом, по его словам, в России нет закона, который бы защищал отечественные кампании и давал бы им квоты – "достаточно хотя бы занимать 30 процентов полок, чтобы потребитель знал нашу продукцию". Сейчас же, поясняет представитель отрасли, иностранные производители фрахтуют 95 процентов места на полках, поэтому другим попасть туда невозможно. "Процедура получения акцизной марки для российских предприятий все также сложна, необходимо убрать коэффициент Т, он ограничивает объемы производства, не дает наращивать объемы и темп. Кредиты выдают неохотно, а это первая причина отсутствия развития в сфере – финансирование, это необходимо решить на уровне Минпромторга. Только всесторонняя поддержка Правительства нашей отрасли поможет экономике в целом, потому что очень много денег с табачной продукции идет в бюджет", - отмечает Ваге.Также он считает, что необходимо ввести кредитование на льготных условиях, а также производит оплату акциза "не наперед, как сейчас, а постфактум". "Удивительно, но в данный момент эта привилегия доступна лишь западным компаниями. Российские же производители платят главный налог вперёд, что влечёт за собой несоизмеримую финансовую нагрузку, так как в среднем для оплаты акциза необходимо увеличивать оборотные средства минимум в 4 раза", - подчеркивает Ваге.Пока же, заключает он, российские производители "находятся в неконкурентной среде".

https://ria.ru/20221202/tabak-1835842695.html

https://ria.ru/20221130/markirovka-1835408701.html

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экономика, технологии, россия, азия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)