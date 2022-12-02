https://ria.ru/20221202/robot-1835754868.html

Российские ученые спроектировали многофункционального робота-разведчика

Российские ученые спроектировали многофункционального робота-разведчика - РИА Новости, 02.12.2022

Российские ученые спроектировали многофункционального робота-разведчика

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали многофункционального робота, способного вести... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T04:00

2022-12-02T04:00

2022-12-02T04:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали многофункционального робота, способного вести техническую разведку, разминировать местность и эвакуировать раненых, запускать и заряжать дроны, следует из документа на сайте Роспатента.Согласно реферату изобретения, речь идёт о лёгкой беспилотной платформе с кевларовым корпусом, оснащенной манипулятором, пулемётом ПКТ, системой постановки дымовых завес, беспилотником с выдвижной платформой запуска и устройством для его подзарядки, передатчиком местоположения, а также системой обнаружения мин. К основным заявленным функциям робота относятся разведка вооружений и местности, ремонтные работы и эвакуация раненых.Обосновывая актуальность разработки, учёные указывают, что аналогичные проекты российских роботов-разведчиков обладают рядом недостатков: они либо не оснащены БПЛА, либо не имеют зарядных устройств для дронов, в их конструкции не предусмотрена возможность посадки обратно после их запуска.Согласно документу, новый комплекс будет работать следующим образом: оператор с помощью дронов проводит рекогносцировку местности, в ходе которой определяет координаты вышедшей из строя боевой техники/заминированной местности и прокладывает безопасный маршрут для робота. Затем платформа выдвигается в заданный район, комплекс может как управляться с пульта, так и действовать автономно.Зарядка батареи беспилотника осуществляется постоянно после его посадки на робота путем соединения магнитных контактов, расположенных на дне платформы и ножках беспилотника."Таким образом, изобретение позволяет упростить конструкцию и повысить надежность робототехнического комплекса технической разведки, обеспечить возможность обнаружения мин и других взрывчатых устройств, реализовать дуплексную связь и подзарядку БПЛА, а также реализовать возможность автоматизированного распознавания препятствий", - говорится в реферате.

https://ria.ru/20220928/marker-1819962564.html

https://ria.ru/20220812/robot-1809063176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)