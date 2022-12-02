https://ria.ru/20221202/robot-1835754868.html
Российские ученые спроектировали многофункционального робота-разведчика
Российские ученые спроектировали многофункционального робота-разведчика - РИА Новости, 02.12.2022
Российские ученые спроектировали многофункционального робота-разведчика
Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали многофункционального робота, способного вести... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T04:00
2022-12-02T04:00
2022-12-02T04:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали многофункционального робота, способного вести техническую разведку, разминировать местность и эвакуировать раненых, запускать и заряжать дроны, следует из документа на сайте Роспатента.Согласно реферату изобретения, речь идёт о лёгкой беспилотной платформе с кевларовым корпусом, оснащенной манипулятором, пулемётом ПКТ, системой постановки дымовых завес, беспилотником с выдвижной платформой запуска и устройством для его подзарядки, передатчиком местоположения, а также системой обнаружения мин. К основным заявленным функциям робота относятся разведка вооружений и местности, ремонтные работы и эвакуация раненых.Обосновывая актуальность разработки, учёные указывают, что аналогичные проекты российских роботов-разведчиков обладают рядом недостатков: они либо не оснащены БПЛА, либо не имеют зарядных устройств для дронов, в их конструкции не предусмотрена возможность посадки обратно после их запуска.Согласно документу, новый комплекс будет работать следующим образом: оператор с помощью дронов проводит рекогносцировку местности, в ходе которой определяет координаты вышедшей из строя боевой техники/заминированной местности и прокладывает безопасный маршрут для робота. Затем платформа выдвигается в заданный район, комплекс может как управляться с пульта, так и действовать автономно.Зарядка батареи беспилотника осуществляется постоянно после его посадки на робота путем соединения магнитных контактов, расположенных на дне платформы и ножках беспилотника."Таким образом, изобретение позволяет упростить конструкцию и повысить надежность робототехнического комплекса технической разведки, обеспечить возможность обнаружения мин и других взрывчатых устройств, реализовать дуплексную связь и подзарядку БПЛА, а также реализовать возможность автоматизированного распознавания препятствий", - говорится в реферате.
https://ria.ru/20220928/marker-1819962564.html
https://ria.ru/20220812/robot-1809063176.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Российские ученые спроектировали многофункционального робота-разведчика
В Военной академии Хрулева спроектировали робота, способного вести техническую разведку
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева спроектировали многофункционального робота, способного вести техническую разведку, разминировать местность и эвакуировать раненых, запускать и заряжать дроны, следует из документа на сайте Роспатента.
Согласно реферату изобретения, речь идёт о лёгкой беспилотной платформе с кевларовым корпусом, оснащенной манипулятором, пулемётом ПКТ, системой постановки дымовых завес, беспилотником с выдвижной платформой запуска и устройством для его подзарядки, передатчиком местоположения, а также системой обнаружения мин. К основным заявленным функциям робота относятся разведка вооружений и местности, ремонтные работы и эвакуация раненых.
Обосновывая актуальность разработки, учёные указывают, что аналогичные проекты российских роботов-разведчиков обладают рядом недостатков: они либо не оснащены БПЛА
, либо не имеют зарядных устройств для дронов, в их конструкции не предусмотрена возможность посадки обратно после их запуска.
Согласно документу, новый комплекс будет работать следующим образом: оператор с помощью дронов проводит рекогносцировку местности, в ходе которой определяет координаты вышедшей из строя боевой техники/заминированной местности и прокладывает безопасный маршрут для робота. Затем платформа выдвигается в заданный район, комплекс может как управляться с пульта, так и действовать автономно.
Зарядка батареи беспилотника осуществляется постоянно после его посадки на робота путем соединения магнитных контактов, расположенных на дне платформы и ножках беспилотника.
"Таким образом, изобретение позволяет упростить конструкцию и повысить надежность робототехнического комплекса технической разведки, обеспечить возможность обнаружения мин и других взрывчатых устройств, реализовать дуплексную связь и подзарядку БПЛА, а также реализовать возможность автоматизированного распознавания препятствий", - говорится в реферате.