https://ria.ru/20221202/robokot-1835885016.html

Сбербанк представил робота, заменяющего живых кошек

Сбербанк представил робота, заменяющего живых кошек - РИА Новости, 02.12.2022

Сбербанк представил робота, заменяющего живых кошек

Робокот, или как его прозвали создатели "Сберкот", представленный на II Конгрессе молодых учёных в парке "Сириус", был создан в качестве академического проекта, РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:37

2022-12-02T14:37

2022-12-02T23:05

россия

сбербанк россии

технологии

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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Робокот, или как его прозвали создатели "Сберкот", представленный на II Конгрессе молодых учёных в парке "Сириус", был создан в качестве академического проекта, он мурлычет, реагирует на зов человека и выполняет все функции живой кошки, передаёт корреспондент РИА Новости.Робота-кота создали в рамках академического проекта на открытой китайской платформе. Детали покрасили, в глаза вставлены тонкие стекла, в них же установлены светодиоды. Робокот почти не отличается от обычного живого кота."Кот выполняет все функции кошки, мурлычет и мяучит, слышит вас", - рассказали РИА Новости представители экспозиционного стенда "Сбербанк", где презентовали робота.Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента России тематическим десятилетием в 2022 году. В конгрессе принимают участие более трёх тысяч человек. В рамках Конгресса организована выставка крупных российских компаний, где учёный представляют свои изобретения, в том числе новаторские.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Робокот на конгрессе молодых ученых На конгрессе молодых ученых в "Сириусе" представили робокота, который мурлычет и реагирует на человеческий голос 2022-12-02T14:37 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сбербанк россии, технологии