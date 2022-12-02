https://ria.ru/20221202/robokot-1835885016.html
Сбербанк представил робота, заменяющего живых кошек
Сбербанк представил робота, заменяющего живых кошек - РИА Новости, 02.12.2022
Сбербанк представил робота, заменяющего живых кошек
Робокот, или как его прозвали создатели "Сберкот", представленный на II Конгрессе молодых учёных в парке "Сириус", был создан в качестве академического проекта, РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:37
2022-12-02T14:37
2022-12-02T23:05
россия
сбербанк россии
технологии
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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Робокот, или как его прозвали создатели "Сберкот", представленный на II Конгрессе молодых учёных в парке "Сириус", был создан в качестве академического проекта, он мурлычет, реагирует на зов человека и выполняет все функции живой кошки, передаёт корреспондент РИА Новости.Робота-кота создали в рамках академического проекта на открытой китайской платформе. Детали покрасили, в глаза вставлены тонкие стекла, в них же установлены светодиоды. Робокот почти не отличается от обычного живого кота."Кот выполняет все функции кошки, мурлычет и мяучит, слышит вас", - рассказали РИА Новости представители экспозиционного стенда "Сбербанк", где презентовали робота.Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента России тематическим десятилетием в 2022 году. В конгрессе принимают участие более трёх тысяч человек. В рамках Конгресса организована выставка крупных российских компаний, где учёный представляют свои изобретения, в том числе новаторские.
https://ria.ru/20221202/robot-1835754868.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Робокот на конгрессе молодых ученых
На конгрессе молодых ученых в "Сириусе" представили робокота, который мурлычет и реагирует на человеческий голос
2022-12-02T14:37
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк россии, технологии
Россия, Сбербанк России, Технологии
14:37 02.12.2022 (обновлено: 23:05 02.12.2022)
Сбербанк представил робота, заменяющего живых кошек
Сбербанк представил на II Конгрессе молодых ученых робокота, заменяющего живых кошек
СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Робокот, или как его прозвали создатели "Сберкот", представленный на II Конгрессе молодых учёных в парке "Сириус", был создан в качестве академического проекта, он мурлычет, реагирует на зов человека и выполняет все функции живой кошки, передаёт корреспондент РИА Новости.
Робота-кота создали в рамках академического проекта на открытой китайской платформе. Детали покрасили, в глаза вставлены тонкие стекла, в них же установлены светодиоды. Робокот почти не отличается от обычного живого кота.
"Кот выполняет все функции кошки, мурлычет и мяучит, слышит вас", - рассказали РИА Новости представители экспозиционного стенда "Сбербанк", где презентовали робота.
Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента России
тематическим десятилетием в 2022 году. В конгрессе принимают участие более трёх тысяч человек. В рамках Конгресса организована выставка крупных российских компаний, где учёный представляют свои изобретения, в том числе новаторские.