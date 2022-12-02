https://ria.ru/20221202/rezerv-1835849995.html

Кандидатов в резерв госслужбы обяжут предоставлять сведения о доходах

Кандидатов в резерв госслужбы обяжут предоставлять сведения о доходах - РИА Новости, 02.12.2022

Кандидатов в резерв госслужбы обяжут предоставлять сведения о доходах

Необходимо установить четкие требования к кандидатам в кадровый резерв государственной службы и обязать их предоставлять сведения о доходах и имуществе в рамках РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:23

2022-12-02T13:23

2022-12-02T13:23

дмитрий миронов

россия

политика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Необходимо установить четкие требования к кандидатам в кадровый резерв государственной службы и обязать их предоставлять сведения о доходах и имуществе в рамках соблюдения антикоррупционных требований, заявил помощник президента РФ Дмитрий Миронов."Практика работы с кадровыми резервами различных видов федерального уровня показала, нет необходимой систематизации работы в указанной сфере. Нам требуется нормативно закрепить порядок формирования резерва, а также установить чёткие требования к кандидатам и предоставляемым ими сведениям и документам, организовать полноценные проверочные мероприятия, в том числе на предмет соблюдения антикоррупционных требований", - сказал Миронов на заседании комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.Он отметил, что в частности необходимо будет установить обязанности тех лиц, которые претендуют на включение в резерв, предоставлять все необходимые сведения о доходах и имуществе."Также, в частности, необходимо будет установить обязанности тех лиц, которые претендуют на включение в резерв, предоставлять все необходимые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и также осуществить их необходимую проверку", - сообщил Миронов.Кроме того, по его словам, существует потребность в установлении ориентиров по использованию федерального кадрового резерва на гражданской службе, понятных для руководителей и резервов."Для работы в данном направлении нам необходимо использовать возможности единой информационной системы управления кадровым составом государственной и гражданской службы РФ", - добавил он.При этом, по его словам, должна быть обеспечена безопасность персональных данных кандидатов и иной информации, касающийся ведения резервов."Согласно поручению президента РФ, работу по обозначенным вопросам предусмотрено организовать с участием представителей правительства РФ, федеральных государственных органов и субъектов РФ в рамках нашей комиссии. По результатам предварительной проработки для обсуждения подготовлены проект федерального закона и указов президента РФ", - уточнил Миронов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий миронов, россия, политика