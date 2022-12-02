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Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/religiya-1835842250.html
Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией
Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией - РИА Новости, 02.12.2022
Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о запрете религиозных организаций, которые "связаны" с Россией, соответствующий указ опубликован на его... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:10
2022-12-02T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
религия
владимир зеленский
украина
русская православная церковь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о запрете религиозных организаций, которые "связаны" с Россией, соответствующий указ опубликован на его сайте.Санкционный список пока не обнародован, но из текста указа следует, что украинское правительство должно в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".Службе безопасности, полиции и другим правоохранительным органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности, ведущейся российскими спецслужбами в религиозной среде на Украине".Комментируя указ, депутат Алексей Гончаренко заявил, что партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" уже подала в Раду законопроект о запрете Русской православная церкви. По его словам, речь также идет о расторжении с канонической Украинской православной церковью договоров аренды религиозных сооружений, лавр и других памятников.На фоне планов Киева представители УПЦ подчеркнули в беседе с изданием "Страна.ua", что всегда соблюдали законы Украины.Принятый в мае этого года обновленный устав УПЦ уже неоднократно успешно проходил проверки профессиональных религиоведов. В религиозной организации выразили уверенность в успешном прохождении новых экспертиз.Ранее Зеленский заявил, что на Украине нужно создать условия, при которых "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами".С начала российской специальной военной операции на Украине существенно усилилось давление со стороны властей на каноническую Украинскую православную церковь. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Власти украинских регионов периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своей территории.
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в мире, религия, владимир зеленский, украина, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Религия, Владимир Зеленский, Украина, Русская православная церковь, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:10 02.12.2022 (обновлено: 13:41 02.12.2022)
 
Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией

Зеленский утвердил решение о запрете религиозных организаций, якобы связанных с Россией

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о запрете религиозных организаций, которые "связаны" с Россией, соответствующий указ опубликован на его сайте.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.
Санкционный список пока не обнародован, но из текста указа следует, что украинское правительство должно в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".
Службе безопасности, полиции и другим правоохранительным органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности, ведущейся российскими спецслужбами в религиозной среде на Украине".
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Комментируя указ, депутат Алексей Гончаренко заявил, что партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" уже подала в Раду законопроект о запрете Русской православная церкви. По его словам, речь также идет о расторжении с канонической Украинской православной церковью договоров аренды религиозных сооружений, лавр и других памятников.
На фоне планов Киева представители УПЦ подчеркнули в беседе с изданием "Страна.ua", что всегда соблюдали законы Украины.

"Публичные отчеты о неоднократных проверках ее храмов и монастырей подтверждают отсутствие в них предпосылок для обвинений, касающихся государственной безопасности", — отметили в религиозной организации.

Принятый в мае этого года обновленный устав УПЦ уже неоднократно успешно проходил проверки профессиональных религиоведов. В религиозной организации выразили уверенность в успешном прохождении новых экспертиз.
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С начала российской специальной военной операции на Украине существенно усилилось давление со стороны властей на каноническую Украинскую православную церковь. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ.
Власти украинских регионов периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своей территории.
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