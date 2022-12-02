https://ria.ru/20221202/religiya-1835842250.html

Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией

Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией - РИА Новости, 02.12.2022

Зеленский запретил религиозные организации, "связанные" с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о запрете религиозных организаций, которые "связаны" с Россией, соответствующий указ опубликован на его... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:10

2022-12-02T13:10

2022-12-02T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

религия

владимир зеленский

украина

русская православная церковь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о запрете религиозных организаций, которые "связаны" с Россией, соответствующий указ опубликован на его сайте.Санкционный список пока не обнародован, но из текста указа следует, что украинское правительство должно в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".Службе безопасности, полиции и другим правоохранительным органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности, ведущейся российскими спецслужбами в религиозной среде на Украине".Комментируя указ, депутат Алексей Гончаренко заявил, что партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" уже подала в Раду законопроект о запрете Русской православная церкви. По его словам, речь также идет о расторжении с канонической Украинской православной церковью договоров аренды религиозных сооружений, лавр и других памятников.На фоне планов Киева представители УПЦ подчеркнули в беседе с изданием "Страна.ua", что всегда соблюдали законы Украины.Принятый в мае этого года обновленный устав УПЦ уже неоднократно успешно проходил проверки профессиональных религиоведов. В религиозной организации выразили уверенность в успешном прохождении новых экспертиз.Ранее Зеленский заявил, что на Украине нужно создать условия, при которых "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами".С начала российской специальной военной операции на Украине существенно усилилось давление со стороны властей на каноническую Украинскую православную церковь. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Власти украинских регионов периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своей территории.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, религия, владимир зеленский, украина, русская православная церковь, ситуация в днр и лнр