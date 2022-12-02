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ООН изучает видеозапись с казнью российских военнопленных - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/rassledovanie-1835896358.html
ООН изучает видеозапись с казнью российских военнопленных
ООН изучает видеозапись с казнью российских военнопленных - РИА Новости, 02.12.2022
ООН изучает видеозапись с казнью российских военнопленных
ООН проводит расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке, заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:11
2022-12-02T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
оон
россия
украина
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. ООН проводит расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке, заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности."Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела", - сказал Месе на пресс-конференции в Киеве.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221122/plennye-1833270280.html
https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html
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в мире, оон, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Россия, Украина
15:11 02.12.2022 (обновлено: 15:22 02.12.2022)
 
ООН изучает видеозапись с казнью российских военнопленных

ООН изучает видеозапись с казнью российских военнопленных украинскими боевиками

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. ООН проводит расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке, заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности.
"Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела", - сказал Месе на пресс-конференции в Киеве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих.
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Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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