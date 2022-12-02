https://ria.ru/20221202/ranenyy-1835899719.html

В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик

В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик - РИА Новости, 02.12.2022

В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик

Десятилетний мальчик оказался среди раненных при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:17

2022-12-02T15:17

2022-12-02T15:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Десятилетний мальчик оказался среди раненных при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По улице Университетской, 100 ранен мальчик 2012 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Всего, по данным центра, в результате обстрела погибли три человека и четверо пострадали (в штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщали о пяти). Повреждены восемь многоквартирных домов по улицам Челюскинцев, Университетская, Левицкого и Артема.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины