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В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/ranenyy-1835899719.html
В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик
В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик - РИА Новости, 02.12.2022
В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик
Десятилетний мальчик оказался среди раненных при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:17
2022-12-02T15:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Десятилетний мальчик оказался среди раненных при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По улице Университетской, 100 ранен мальчик 2012 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.Всего, по данным центра, в результате обстрела погибли три человека и четверо пострадали (в штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщали о пяти). Повреждены восемь многоквартирных домов по улицам Челюскинцев, Университетская, Левицкого и Артема.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
15:17 02.12.2022
 
В Донецке при обстреле ВСУ ранен мальчик

В Донецке при обстреле украинских войск ранен десятилетний мальчик

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитые окна в жилом доме Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитые окна в жилом доме Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитые окна в жилом доме Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Десятилетний мальчик оказался среди раненных при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По улице Университетской, 100 ранен мальчик 2012 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Всего, по данным центра, в результате обстрела погибли три человека и четверо пострадали (в штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщали о пяти). Повреждены восемь многоквартирных домов по улицам Челюскинцев, Университетская, Левицкого и Артема.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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