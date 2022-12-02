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Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/pvo-1835862518.html
Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР
Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР
Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 13 реактивных снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" в ЛНР и ДНР, заявили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:41
2022-12-02T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 13 реактивных снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" в ЛНР и ДНР, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской народной республики, Новоандреевка и Егоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво, сватово, рзсо "ураган", министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ПВО, Сватово, РЗСО "Ураган", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:41 02.12.2022
 
Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР

Минобороны: ПВО России перехватила 13 украинских снарядов "Ольхи" и "Урагана" в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 13 реактивных снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" в ЛНР и ДНР, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской народной республики, Новоандреевка и Егоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПВОСватовоРЗСО "Ураган"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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