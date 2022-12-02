https://ria.ru/20221202/pvo-1835862518.html

Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР

Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022

Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР

Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 13 реактивных снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" в ЛНР и ДНР, заявили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:41

2022-12-02T13:41

2022-12-02T13:41

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 13 реактивных снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" в ЛНР и ДНР, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской народной республики, Новоандреевка и Егоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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