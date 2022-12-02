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Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР
Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР
Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 13 реактивных снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" в ЛНР и ДНР, заявили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:41
2022-12-02T13:41
2022-12-02T13:41
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки 13 реактивных снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" в ЛНР и ДНР, заявили в пятницу в Минобороны РФ."Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в районах населенных пунктов Сватово Луганской народной республики, Новоандреевка и Егоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российская ПВО перехватила 13 украинских снарядов в ДНР и ЛНР
Минобороны: ПВО России перехватила 13 украинских снарядов "Ольхи" и "Урагана" в ДНР и ЛНР