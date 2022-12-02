https://ria.ru/20221202/pvo-1835809057.html

Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS

Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022

Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS

Российские силы ПВО получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир одного из подразделений,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:29

2022-12-02T11:29

2022-12-02T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские силы ПВО получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир одного из подразделений, базирующихся на Запорожском направлении."На начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS. — Прим. ред.), но сейчас уже свободно работаем по HIMARS. <...> Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем", — сказал он.По его словам, подразделению под его командованием удалось сбить уже около десяти ракет HIMARS, четыре из них — за последний месяц.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разрабатывалась в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Она работает на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221202/himars-1835750633.html

https://ria.ru/20221201/himars-1835547374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подразделение ПВО о программном обеспечении, позволяющем легко сбивать ракеты HIMARS Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал журналистам командир подразделения ПВО Вооруженных сил России. 2022-12-02T11:29 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр