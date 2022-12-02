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Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/pvo-1835809057.html
Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS
Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022
Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS
Российские силы ПВО получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир одного из подразделений,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:29
2022-12-02T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские силы ПВО получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир одного из подразделений, базирующихся на Запорожском направлении."На начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS. — Прим. ред.), но сейчас уже свободно работаем по HIMARS. &lt;...&gt; Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем", — сказал он.По его словам, подразделению под его командованием удалось сбить уже около десяти ракет HIMARS, четыре из них — за последний месяц.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разрабатывалась в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Она работает на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221202/himars-1835750633.html
https://ria.ru/20221201/himars-1835547374.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Подразделение ПВО о программном обеспечении, позволяющем легко сбивать ракеты HIMARS
Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал журналистам командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:29 02.12.2022 (обновлено: 14:16 02.12.2022)
 
Российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS

Российские подразделения ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские силы ПВО получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир одного из подразделений, базирующихся на Запорожском направлении.
"На начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS. — Прим. ред.), но сейчас уже свободно работаем по HIMARS. <...> Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем", — сказал он.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 01:19
Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США
По его словам, подразделению под его командованием удалось сбить уже около десяти ракет HIMARS, четыре из них — за последний месяц.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разрабатывалась в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:30Специальная военная операция на Украине
Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР
Она работает на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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