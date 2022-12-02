https://ria.ru/20221202/pvo-1835747244.html
Глава Raytheon заявил о переговорах по передаче Украине ПВО NASAMS
Глава Raytheon заявил о переговорах по передаче Украине ПВО NASAMS - РИА Новости, 02.12.2022
Глава Raytheon заявил о переговорах по передаче Украине ПВО NASAMS
США и их союзники по НАТО ведут переговоры с рядом стран Ближнего Востока о передаче систем противовоздушной обороны NASAMS Украине, заявил в четверг... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T00:38
2022-12-02T00:38
2022-12-02T01:14
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США и их союзники по НАТО ведут переговоры с рядом стран Ближнего Востока о передаче систем противовоздушной обороны NASAMS Украине, заявил в четверг генеральный директор компании-производителя Raytheon Грег Хейс."На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО, а также сами США в настоящее время ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке, использующими NASAMS, стремясь добиться их отправки на Украину", - сказал Хейс, которого цитирует издание Politico.По словам топ-менеджера оборонного подрядчика, стоящая перед Штатами задача заключается в том, чтобы согласовать отправку этих зенитно-ракетных комплексов на Украину в течение трех-шести месяцев. Как отметил Хейс, такая переброска NASAMS из одной части света в другую займет значительно меньше времени и ресурсов, нежели их производство "с нуля"."Производство этих комплексов занимает 24 месяца, что, однако, не означает, что через 24 месяца они будут поставлены (на Украину)", - указал собеседник издания. Он отказался раскрыть, с какими конкретно странами Ближнего Востока США обсуждают передачу NASAMS. Вместе с тем, согласно открытым данным Пентагона, лишь две страны региона приобретали у США эти системы: Оман и Катар.
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в мире, ближний восток, сша, нато, украина, raytheon, министерство обороны сша
В мире, Ближний Восток, США, НАТО, Украина, Raytheon, Министерство обороны США
00:38 02.12.2022 (обновлено: 01:14 02.12.2022)
Глава Raytheon заявил о переговорах по передаче Украине ПВО NASAMS
Глава Raytheon Хейс: США ведут переговоры о передаче Украине ПВО NASAMS с Ближнего Востока