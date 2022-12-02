https://ria.ru/20221202/putin-1835938826.html

В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками

В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками - РИА Новости, 02.12.2022

В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками

Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:51

2022-12-02T16:51

2022-12-02T16:59

россия

владимир путин

политика

дмитрий песков

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод сообщил РИА Новости, что встреча пройдет 7 декабря. Она состоится в онлайн-режиме."Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится", - сказал Песков.В ноябре указом президента РФ был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин.

https://ria.ru/20221119/komissiya-1832730925.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, совет по правам человека при президенте рф (спч)