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В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками - РИА Новости, 02.12.2022
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В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками
В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками
Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:51
2022-12-02T16:59
россия
владимир путин
политика
дмитрий песков
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод сообщил РИА Новости, что встреча пройдет 7 декабря. Она состоится в онлайн-режиме."Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится", - сказал Песков.В ноябре указом президента РФ был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин.
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россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:51 02.12.2022 (обновлено: 16:59 02.12.2022)
 
В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками

Песков сообщил о подготовке к традиционной встрече президента Путина с правозащитниками

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод сообщил РИА Новости, что встреча пройдет 7 декабря. Она состоится в онлайн-режиме.
"Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится", - сказал Песков.
В ноябре указом президента РФ был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин.
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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РоссияВладимир ПутинПолитикаДмитрий ПесковСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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