https://ria.ru/20221202/putin-1835938826.html
В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками
В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками
Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:51
2022-12-02T16:51
2022-12-02T16:59
россия
владимир путин
политика
дмитрий песков
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Традиционная встреча президента РФ Владимира Путина с правозащитниками 7 декабря готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее член президентского Совета по правам человека Александр Брод сообщил РИА Новости, что встреча пройдет 7 декабря. Она состоится в онлайн-режиме."Действительно, такое мероприятие состоится, и сейчас оно готовится", - сказал Песков.В ноябре указом президента РФ был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин.
https://ria.ru/20221119/komissiya-1832730925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:51 02.12.2022 (обновлено: 16:59 02.12.2022)
В Кремле подтвердили встречу Путина с правозащитниками
Песков сообщил о подготовке к традиционной встрече президента Путина с правозащитниками