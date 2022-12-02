https://ria.ru/20221202/putin-1835935038.html
Путин провел разговор с Силуановым
Путин провел разговор с Силуановым - РИА Новости, 02.12.2022
Путин провел разговор с Силуановым
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:45
2022-12-02T16:45
2022-12-02T18:26
владимир путин
россия
антон силуанов
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных людьми с ограничениями по здоровью.В ходе встречи главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, участники встречи попросили Путина предусмотреть меры стимулирования для компаний, которые создают рабочие места для инвалидов."У вас вопрос более тонко поставлен - оказать поддержку именно вашему предприятию. Такому, которое создано вами как людьми с ограничениями по здоровью. И мне кажется, над этим надо отдельно подумать. Татьяна Алексеевна, мы разговаривали и с министром финансов, с вами по этому поводу. Я ему тоже, конечно, об этом скажу. Пожалуй, нужно это оформить как отдельное поручение правительству", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221202/reabilitatsiya-1835969992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, антон силуанов, политика
Владимир Путин, Россия, Антон Силуанов, Политика
16:45 02.12.2022 (обновлено: 18:26 02.12.2022)
Путин провел разговор с Силуановым
Путин сообщил, что разговаривал с Силуановым о поддержке предприятий, созданных инвалидами
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных людьми с ограничениями по здоровью.
В ходе встречи главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, участники встречи попросили Путина предусмотреть меры стимулирования для компаний, которые создают рабочие места для инвалидов.
"У вас вопрос более тонко поставлен - оказать поддержку именно вашему предприятию. Такому, которое создано вами как людьми с ограничениями по здоровью. И мне кажется, над этим надо отдельно подумать. Татьяна Алексеевна, мы разговаривали и с министром финансов, с вами по этому поводу. Я ему тоже, конечно, об этом скажу. Пожалуй, нужно это оформить как отдельное поручение правительству", - сказал Путин.