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Путин провел разговор с Силуановым - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин провел разговор с Силуановым
Путин провел разговор с Силуановым - РИА Новости, 02.12.2022
Путин провел разговор с Силуановым
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:45
2022-12-02T18:26
владимир путин
россия
антон силуанов
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных людьми с ограничениями по здоровью.В ходе встречи главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, участники встречи попросили Путина предусмотреть меры стимулирования для компаний, которые создают рабочие места для инвалидов."У вас вопрос более тонко поставлен - оказать поддержку именно вашему предприятию. Такому, которое создано вами как людьми с ограничениями по здоровью. И мне кажется, над этим надо отдельно подумать. Татьяна Алексеевна, мы разговаривали и с министром финансов, с вами по этому поводу. Я ему тоже, конечно, об этом скажу. Пожалуй, нужно это оформить как отдельное поручение правительству", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, антон силуанов, политика
Владимир Путин, Россия, Антон Силуанов, Политика
16:45 02.12.2022 (обновлено: 18:26 02.12.2022)
 
Путин провел разговор с Силуановым

Путин сообщил, что разговаривал с Силуановым о поддержке предприятий, созданных инвалидами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных людьми с ограничениями по здоровью.
В ходе встречи главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, участники встречи попросили Путина предусмотреть меры стимулирования для компаний, которые создают рабочие места для инвалидов.
"У вас вопрос более тонко поставлен - оказать поддержку именно вашему предприятию. Такому, которое создано вами как людьми с ограничениями по здоровью. И мне кажется, над этим надо отдельно подумать. Татьяна Алексеевна, мы разговаривали и с министром финансов, с вами по этому поводу. Я ему тоже, конечно, об этом скажу. Пожалуй, нужно это оформить как отдельное поручение правительству", - сказал Путин.
Владимир Путин в формате проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 18:18
Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов
 
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