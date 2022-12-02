https://ria.ru/20221202/putin-1835935038.html

Путин провел разговор с Силуановым

Путин провел разговор с Силуановым - РИА Новости, 02.12.2022

Путин провел разговор с Силуановым

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:45

2022-12-02T16:45

2022-12-02T18:26

владимир путин

россия

антон силуанов

политика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что разговаривал с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Татьяной Голиковой о поддержке предприятий, созданных людьми с ограничениями по здоровью.В ходе встречи главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, участники встречи попросили Путина предусмотреть меры стимулирования для компаний, которые создают рабочие места для инвалидов."У вас вопрос более тонко поставлен - оказать поддержку именно вашему предприятию. Такому, которое создано вами как людьми с ограничениями по здоровью. И мне кажется, над этим надо отдельно подумать. Татьяна Алексеевна, мы разговаривали и с министром финансов, с вами по этому поводу. Я ему тоже, конечно, об этом скажу. Пожалуй, нужно это оформить как отдельное поручение правительству", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221202/reabilitatsiya-1835969992.html

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, антон силуанов, политика