https://ria.ru/20221202/putin-1835873458.html

Путин обсудил с Шольцем теракт на "Северных потоках"

Путин обсудил с Шольцем теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.12.2022

Путин обсудил с Шольцем теракт на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что теракт на "Северных потоках" нуждается в транспарентном расследовании с участием... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:10

2022-12-02T14:10

2022-12-02T14:40

северный поток

в мире

авария на "северных потоках"

олаф шольц

владимир путин

германия

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что теракт на "Северных потоках" нуждается в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, сообщила пресс-служба Кремля."В этом же ряду – террористический акт против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северный поток, в мире, авария на "северных потоках", олаф шольц, владимир путин, германия, россия