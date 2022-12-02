https://ria.ru/20221202/putin-1835873458.html
Путин обсудил с Шольцем теракт на "Северных потоках"
Путин обсудил с Шольцем теракт на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.12.2022
Путин обсудил с Шольцем теракт на "Северных потоках"
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что теракт на "Северных потоках" нуждается в транспарентном расследовании с участием... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:10
2022-12-02T14:10
2022-12-02T14:40
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что теракт на "Северных потоках" нуждается в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур, сообщила пресс-служба Кремля."В этом же ряду – террористический акт против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, в мире, авария на "северных потоках", олаф шольц, владимир путин, германия, россия
Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках", Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия
14:10 02.12.2022 (обновлено: 14:40 02.12.2022)
Путин обсудил с Шольцем теракт на "Северных потоках"
Путин заявил Шольцу, что теракт на "Северных потоках" нуждается в прозрачном расследовании