https://ria.ru/20221202/putin-1835830562.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 02.12.2022
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России и еще один международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:36
2022-12-02T12:36
2022-12-02T12:57
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России и еще один международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он."Если президент захочет сам сказать пару слов под камеры, то мы вам это покажем, если нет, то мы сообщим о той теме, которая будет профилировать", - отметил пресс-секретарь президента.Песков добавил, что также возможен еще один телефонный разговор."Мы, надеюсь, в скором времени дадим сообщение на этот счет", - сказал представитель Кремля.Ранее в пятницу Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835814493.html
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РИА Новости
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
12:36 02.12.2022 (обновлено: 12:57 02.12.2022)
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России и еще один международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.
"Если президент захочет сам сказать пару слов под камеры, то мы вам это покажем, если нет, то мы сообщим о той теме, которая будет профилировать", - отметил пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что также возможен еще один телефонный разговор.
"Мы, надеюсь, в скором времени дадим сообщение на этот счет", - сказал представитель Кремля.
Ранее в пятницу Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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