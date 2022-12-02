https://ria.ru/20221202/putin-1835830562.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 02.12.2022

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России и еще один международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:36

2022-12-02T12:36

2022-12-02T12:57

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владимир путин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России и еще один международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он."Если президент захочет сам сказать пару слов под камеры, то мы вам это покажем, если нет, то мы сообщим о той теме, которая будет профилировать", - отметил пресс-секретарь президента.Песков добавил, что также возможен еще один телефонный разговор."Мы, надеюсь, в скором времени дадим сообщение на этот счет", - сказал представитель Кремля.Ранее в пятницу Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835814493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия