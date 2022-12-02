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Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 02.12.2022
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Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 02.12.2022
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:06
2022-12-02T10:06
владимир путин
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".Вариант о том, что они скорее доверяют Путину, выбрали 76% опрошенных. Скорее не доверяют 15% респондентов, 9% затруднились с ответом.Путин скорее хорошо работает на своем посту, считают 77% респондентов, 11% сообщили, что наоборот президент работает скорее плохо, столько же 11% - затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 25-27 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221125/doverie-1834139674.html
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владимир путин, россия, фонд "общественное мнение"
Владимир Путин, Россия, Фонд "Общественное мнение"
10:06 02.12.2022
 
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 77 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 77% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
Вариант о том, что они скорее доверяют Путину, выбрали 76% опрошенных. Скорее не доверяют 15% респондентов, 9% затруднились с ответом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 11:01
Почти 79 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Путин скорее хорошо работает на своем посту, считают 77% респондентов, 11% сообщили, что наоборот президент работает скорее плохо, столько же 11% - затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" провели 25-27 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:37
В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина
 
Владимир ПутинРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
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