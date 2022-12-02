https://ria.ru/20221202/putin-1835769580.html
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями - РИА Новости, 02.12.2022
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:00
2022-12-02T16:00
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
LIVE: Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
2022-12-02T16:00
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями.
2022-12-02T16:00
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PT82M51S
16:00 02.12.2022 (обновлено: 16:01 02.12.2022)
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями.