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Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями - РИА Новости, 02.12.2022
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Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями - РИА Новости, 02.12.2022
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями. РИА Новости, 02.12.2022
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россия
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями.
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями
Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями.
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16:00 02.12.2022 (обновлено: 16:01 02.12.2022)
 

Встреча Путина с людьми с ограниченными возможностями

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с людьми с ограниченными возможностями.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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