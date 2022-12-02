https://ria.ru/20221202/psb-1835928600.html

ПСБ и АСКАО будут взаимодействовать в финансовой и инвестиционной сферах

ПСБ и АСКАО будут взаимодействовать в финансовой и инвестиционной сферах - РИА Новости, 02.12.2022

ПСБ и АСКАО будут взаимодействовать в финансовой и инвестиционной сферах

ПСБ и Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) подписали соглашение о взаимодействии, направленное на сотрудничество сторон в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:26

2022-12-02T16:26

2022-12-02T19:49

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ПСБ и Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) подписали соглашение о взаимодействии, направленное на сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере, в том числе в рамках реализации инвестиционных программ ГК "Росатом", сообщает пресс-служба банка.Взаимодействие сторон предусматривает предоставление членам АСКАО широкого спектра высококачественных банковских услуг, финансовой и нефинансовой поддержки организаций, задействованных в реализации проектов развития крупной государственной промышленной и энергетической инфраструктуры. ПСБ и АСКАО будут также расширять сотрудничество в инвестиционной сфере, изучат возможности увеличения инвестиционного потенциала членов АСКАО, а также рассмотрят реализацию совместных научных и социальных проектов.ПСБ также примет участие в развитии схемы консорциума реализации проектов капитального строительства ГК "Росатом" и выступит в качестве банка-партнера."АСКАО – одно из крупнейших некоммерческих строительных объединений в России, оно включает 96 инжиниринговых, подрядных, проектных и машиностроительных организаций, участвующих в сооружении объектов использования атомной энергии и крупных промышленных объектов в России и за рубежом. Среди реализуемых ими масштабных проектов - строительство АЭС в России, Китае, Индии. Обладая обширным практическим опытом работы с крупными промышленными предприятиями, ПСБ выступит надежным партнером Ассоциации и предоставит ее членам доступ к широкой линейке современных банковских продуктов и сервисов, включая проектное финансирование в сфере капитального строительства ГК "Росатом"", - прокомментировала старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.По словам президент АСКАО, директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, сотрудничество откроет АСКАО новые возможности в реализации проектов ГК "Росатом."ПСБ является одним из ведущих банков страны. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным, оно откроет новые возможности членам ассоциации успешно реализовать масштабные проекты ГК "Росатом", а также решить другие важнейшие стратегические задачи", - считает Сахаров, слова которого приводит пресс-служба банка.

https://ria.ru/20221122/psb-1833362328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк