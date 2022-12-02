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Подведены итоги проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов"

Подведены итоги проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов" - РИА Новости, 02.12.2022

Подведены итоги проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов"

В прямом эфире студии МИА "Россия сегодня" организаторы, партнеры и участники проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов" обсудили результаты,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:25

2022-12-02T19:25

2022-12-02T19:25

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 дек - АНО ДПО "Институт экономики знаний". В прямом эфире студии МИА "Россия сегодня" организаторы, партнеры и участники проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов" обсудили результаты, поделились мнениями и планами по развитию проекта в будущем. В результате было принято решение о расширении географии "Взлетной полосы".Участники телемоста, посвященного завершению второго этапа проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов", обсудили итоги проекта. Среди гостей студии - представителиорганизатора проекта АНО ДПО "Институт экономики знаний", партнеров проекта, среди которых Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Фонд президентских грантов, вузы, специализированные организации промышленных кластеров, а такжестуденты из регионов.Исполнительный директор Института экономики знаний Александр Гуляйкин рассказал о замысле проекта, масштабе его реализации. "Получив образование, молодые люди стремятся найти себя, но не знают где. Они ошибочно полагают, что в родном регионе нет места, где они смогут успешно профессионально развиваться. Наша задача показать, что это не так", - сказал Александр Гуляйкин.Директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов подчеркнул, что экономика России сейчас остро нуждается в притоке молодых талантливых людей, которые могли бы принять активное участие в формировании и развитии кластеров. "Мы несколько лет подряд поддерживаем проект именно потому, что он позволяет более глубоко понять, как работает промышленность, раскрывает перспективы для развития молодых людей в этой сфере",- рассказал Иван Куликов.Заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев рассказал, что одно из направлений деятельности Фонда – это поддержка молодежи и отметил социальную значимость проекта. "Данный проект для нас – абсолютно профильная история. Но его особенность в том, что удалось достичь синергетического эффекта. С одной стороны, выпускники вузов получили возможность для самореализации в своем регионе. С другой, проект оказался интересен промышленным предприятиям", - отметил Иннокентий Дементьев.Со стороны РЭУ имени Г.В. Плеханова участие в проекте принимали сразу два вуза: филиалы в Пятигорске и Воронеже. И.о. директора Центра по работе с филиалами РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Прокопьева отметила важность успешного трудоустройства выпускников университета. "Мы хотим, чтобы каждый из студентов, покинув стены альма-матер, нашел себя. Профессиональное самоопределение студентов и выпускников – одна из наших приоритетных задач. При наших филиалах созданы Советы индустриальных партнеров. В их задачи входит развитие филиалов с учетом потребностей регионального рынка труда и запросов реальных секторов экономики. Таким образом, мы рассматриваем проект как часть проводимой университетом профориентационной работы",- рассказала Татьяна Прокопьева.Первым регионом, где прошла очная часть проекта, был Башкортостан. Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев рассказал об огромных перспективах развития в области промышленности республики для молодежи. Он обратил внимание собравшихся, что именно в Башкирии был создан первый мебельный кластер. "Но просто знать о существовании кластера недостаточно. Ребята съездили на предприятие, выпускающее оконные системы, увидели все своими глазами, смогли прочувствовать и загореться идеей. В этом особая ценность данного проекта", - отметил Александр Шельдяев.В прямом эфире было также подписано соглашение о сотрудничестве между председателем Ассоциации производителей инженерных и строительных систем Татьяной Вдовиной и директором Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Ринатом Идрисовым."Ассоциация заинтересована в устойчивых контактах с передовыми вузами. Они – основной источник квалифицированных кадров, которые в будущем сформируют промышленную элиту Рязанской области", - считает Татьяна Вдовина.Исполнительный директор ООО "СмартБилд" в Ставрополе Дмитрий Москвитин вручил паспорта о долгосрочной стажировке студентам, которые проходили программу наставничества на предприятии.В завершении телемоста исполнительный директор Института экономики знаний Александр Гуляйкин сообщил о намерении продолжить содействовать самоопределению и самореализации выпускников из других регионов. Его поддержал Директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов, предложив в качестве потенциальных участников вузы Пензенской, Самарской областей и Краснодарского края.Председатель правления государственного концерна "Корпорация развития Донбасса", директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, в свою очередь, дополнил список вузами из новых территорий. "Сейчас такие проекты очень нужны нашим новым регионам, потому что возможность самореализации в промышленности в нашей стране должна быть доступна для всех. Я считаю приоритетным провести ее у нас, на Донбассе. Благодаря "Взлетной полосе" студенты увидят потенциал родного региона, смогут конвертировать полученные знания в проекты, легче интегрироваться в профессиональную среду республики. Со своей стороны, если организаторы примут решение проводить следующий этап "Взлетной полосы", готов оказать любую необходимую помощь, чтобы выпускники вузов Донецкой Народной Республики смоги принять в ней участие", - прокомментировал Андрей Шпиленко.Проект прошел в Воронежской, Калужской и Рязанской областях, Ставропольском крае, Республиках Мордовия и Башкортостан. В нем приняли участие полторы тысячи студентов старших курсов из Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (Пятигорский, Воронежский филиалы), Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Калужского филиала РАНХиГС, Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Калужского филиала Финансового университета, Уфимского государственного авиационного технического университета, Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, Северо-Кавказского федерального университета.Цель проекта – содействие профориентации и трудоустройству выпускников учебных заведений, расширение кадрового резерва предприятий и повышение эффективности деятельности промышленных кластеров посредством вовлечения молодежи в деятельность промышленных предприятий, поддержки молодых талантов.Первый этап "Взлетной полосы для молодых профессионалов" прошел в 2020-2021 годах в Псковской, Владимирской и Нижегородской областях.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы