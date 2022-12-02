https://ria.ru/20221202/preparat-1835728654.html
Овчинский: в Москве создали ветеринарный препарат для общей анестезии
Овчинский: в Москве создали ветеринарный препарат для общей анестезии - РИА Новости, 02.12.2022
Овчинский: в Москве создали ветеринарный препарат для общей анестезии
Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм") получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии, сообщил руководитель... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:13
2022-12-02T08:13
2022-12-02T08:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм") получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные промышленники продолжают успешно развивать производство товаров для животных, в том числе, в области фармацевтики. Так, Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия. В настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение препарата", – рассказал глава ведомства.Все поданные заявки будут предоставлены в Минпромторг РФ для дальнейшего учета потребности ветеринарных стационаров при распределении препарата.На сайте компании есть специальный раздел для ветеринаров, где они могут проконсультироваться с экспертами завода по вопросам оборота выпускаемых ветеринарных препаратов.В ноябре этого года Московский эндокринный завод подтвердил стандарты качества своих ветеринарных препаратов, получив заключение о соответствии требованиям ЕАЭС.
https://ria.ru/20221028/biopreparaty-1827381521.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, москва, здоровье - общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Здоровье - Общество
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм") получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичные промышленники продолжают успешно развивать производство товаров для животных, в том числе, в области фармацевтики. Так, Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия. В настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение препарата", – рассказал глава ведомства.
Все поданные заявки будут предоставлены в Минпромторг РФ
для дальнейшего учета потребности ветеринарных стационаров при распределении препарата.
На сайте компании есть специальный раздел для ветеринаров, где они могут проконсультироваться с экспертами завода по вопросам оборота выпускаемых ветеринарных препаратов.
В ноябре этого года Московский эндокринный завод подтвердил стандарты качества своих ветеринарных препаратов, получив заключение о соответствии требованиям ЕАЭС
.