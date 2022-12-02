https://ria.ru/20221202/preparat-1835728654.html

Овчинский: в Москве создали ветеринарный препарат для общей анестезии

Овчинский: в Москве создали ветеринарный препарат для общей анестезии - РИА Новости, 02.12.2022

Овчинский: в Москве создали ветеринарный препарат для общей анестезии

Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм") получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии, сообщил руководитель... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:13

2022-12-02T08:13

2022-12-02T08:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819419924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c755476c7271f73e0932e780939d9a7.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Московский эндокринный завод (ФГУП "Эндофарм") получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные промышленники продолжают успешно развивать производство товаров для животных, в том числе, в области фармацевтики. Так, Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия. В настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение препарата", – рассказал глава ведомства.Все поданные заявки будут предоставлены в Минпромторг РФ для дальнейшего учета потребности ветеринарных стационаров при распределении препарата.На сайте компании есть специальный раздел для ветеринаров, где они могут проконсультироваться с экспертами завода по вопросам оборота выпускаемых ветеринарных препаратов.В ноябре этого года Московский эндокринный завод подтвердил стандарты качества своих ветеринарных препаратов, получив заключение о соответствии требованиям ЕАЭС.

https://ria.ru/20221028/biopreparaty-1827381521.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, здоровье - общество