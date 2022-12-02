https://ria.ru/20221202/pozhar-1836026233.html

В здании Микояновского мясокомбината ликвидировали открытое горение

В здании Микояновского мясокомбината ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.12.2022

В здании Микояновского мясокомбината ликвидировали открытое горение

Открытое горение в здании Микояновского мясокомбината в Москве ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-02T23:23

2022-12-02T23:23

2022-12-03T00:04

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836021809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c031c5f9dc188d725a6b3ab41876ad3.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение в здании Микояновского мясокомбината в Москве ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России."В 23.04 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.Крыша Микояновского мясокомбината ранее загорелась на улице Талалихина, дом 41, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек."Пожар на кровле удалось ликвидировать, в данный момент пожаро-спасательное подразделение обходит четвертый и пятый этаж для разведки и (поиска - ред.) возможных очагов пожара", - заявил журналистам временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Андрей Румянцев.При этом возгорание, по данным столичного главка МЧС, произошло на пятом этаже и на крыше здания на общей площади около 300 квадратных метров.Столичная прокурата позднее сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара, на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники. 2022-12-02T23:23 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)