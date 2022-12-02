https://ria.ru/20221202/pozhar-1836026233.html
В здании Микояновского мясокомбината ликвидировали открытое горение
В здании Микояновского мясокомбината ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 03.12.2022
В здании Микояновского мясокомбината ликвидировали открытое горение
Открытое горение в здании Микояновского мясокомбината в Москве ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-02T23:23
2022-12-02T23:23
2022-12-03T00:04
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение в здании Микояновского мясокомбината в Москве ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России."В 23.04 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.Крыша Микояновского мясокомбината ранее загорелась на улице Талалихина, дом 41, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек."Пожар на кровле удалось ликвидировать, в данный момент пожаро-спасательное подразделение обходит четвертый и пятый этаж для разведки и (поиска - ред.) возможных очагов пожара", - заявил журналистам временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Андрей Румянцев.При этом возгорание, по данным столичного главка МЧС, произошло на пятом этаже и на крыше здания на общей площади около 300 квадратных метров.Столичная прокурата позднее сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара, на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.
https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники.
2022-12-02T23:23
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:23 02.12.2022 (обновлено: 00:04 03.12.2022)
В здании Микояновского мясокомбината ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в здании Микояновского мясокомбината в Москве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение в здании Микояновского мясокомбината в Москве ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 23.04 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Крыша Микояновского мясокомбината ранее загорелась на улице Талалихина, дом 41, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек.
"Пожар на кровле удалось ликвидировать, в данный момент пожаро-спасательное подразделение обходит четвертый и пятый этаж для разведки и (поиска - ред.) возможных очагов пожара", - заявил журналистам временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Москве Андрей Румянцев
.
При этом возгорание, по данным столичного главка МЧС, произошло на пятом этаже и на крыше здания на общей площади около 300 квадратных метров.
Столичная прокурата позднее сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара, на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов.