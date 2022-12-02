https://ria.ru/20221202/potolok-1835997187.html

Чехия подтвердила, что ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть

Чехия подтвердила, что ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.12.2022

Чехия подтвердила, что ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть

Постпреды государств — членов Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть, перевозимую по морю, сообщило чешское председательство в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T20:13

2022-12-02T20:13

2022-12-02T22:36

цены на нефть

чехия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

александр новак

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпреды государств — членов Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть, перевозимую по морю, сообщило чешское председательство в Совете стран ЕС в Twitter.По данным газеты Financial Times, страны ЕС договорились о потолке на уровне 60 долларов за баррель. К соглашению удалось прийти после того, как Варшава отказалась от своих возражений.Как отметил посол Польши при ЕС Анджей Садось, чьи слова привело агентство Рейтер, договоренность предусматривает механизм пересмотра цен, который будет держать лимит на уровне на пять процентов ниже рыночной стоимости.Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что потолок стоимости российского энергоресурса будет регулируемым.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет взаимодействовать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html

https://ria.ru/20221201/neft-1835722020.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, чехия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, александр новак, европа, сша, польша