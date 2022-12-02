20:13 02.12.2022 (обновлено: 22:36 02.12.2022)
Чехия подтвердила, что ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть
Страны Евросоюза договорились о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Танкеры у нефтеналивного терминала. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпреды государств — членов Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на российскую нефть, перевозимую по морю, сообщило чешское председательство в Совете стран ЕС в Twitter.
"Последует письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале (Европейского союза. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
По данным газеты Financial Times, страны ЕС договорились о потолке на уровне 60 долларов за баррель. К соглашению удалось прийти после того, как Варшава отказалась от своих возражений.
Как отметил посол Польши при ЕС Анджей Садось, чьи слова привело агентство Рейтер, договоренность предусматривает механизм пересмотра цен, который будет держать лимит на уровне на пять процентов ниже рыночной стоимости.
Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что потолок стоимости российского энергоресурса будет регулируемым.
Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет взаимодействовать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
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