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В Кремле не стали комментировать возможный потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.12.2022
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В Кремле не стали комментировать возможный потолок цен на российскую нефть
В Кремле не стали комментировать возможный потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле не стали комментировать возможный потолок цен на российскую нефть
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать предварительное согласование ЕС лимита цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:39
2022-12-02T12:49
россия
экономика
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать предварительное согласование ЕС лимита цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, отметив, что нужно дождаться, когда это будет официальное заявление, а не ссылки на источники.Cтраны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более низкий уровень, передавало накануне агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата."Мы не будет это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы. Давайте дождёмся, когда это будет официальное заявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как может Кремль прокомментировать согласование странами ЕС лимита цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html
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россия, экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, европа, сша, евросоюз
Россия, Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Европа, США, Евросоюз
12:39 02.12.2022 (обновлено: 12:49 02.12.2022)
 
В Кремле не стали комментировать возможный потолок цен на российскую нефть

Песков призвал дождаться окончательного решения Запада по потолку цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать предварительное согласование ЕС лимита цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, отметив, что нужно дождаться, когда это будет официальное заявление, а не ссылки на источники.
Cтраны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более низкий уровень, передавало накануне агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 02:56
В Японии сочли оскорбительным потолок цен на российскую нефть
"Мы не будет это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы. Давайте дождёмся, когда это будет официальное заявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как может Кремль прокомментировать согласование странами ЕС лимита цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РоссияЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакЕвропаСШАЕвросоюз
 
 
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