https://ria.ru/20221202/postavki-1835954657.html

Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты

Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты - РИА Новости, 02.12.2022

Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты

Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдовы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:29

2022-12-02T17:29

2022-12-02T17:29

экономика

молдавия

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдовы, сообщается на сайте ведомства.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 1 декабря, сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии. В этот же день ведомство сообщило о возобновлении со 2 декабря поставок плодоовощной продукции с 20 молдавских предприятий."Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 2 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с еще 20 предприятий", - говорится в сообщении.В частности, ограничения сняты с TTTrading Com OOO, Viva Igna ООО и Eurofruct grup.Поясняется, что такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.В Россельхознадзоре напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы были введены 15 августа текущего года. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.

https://ria.ru/20221201/sotrudnichestvo-1835675775.html

https://ria.ru/20221007/ovoschi-1822155278.html

молдавия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз