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Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты - РИА Новости, 02.12.2022
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Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты
Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты - РИА Новости, 02.12.2022
Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты
Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдовы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:29
2022-12-02T17:29
экономика
молдавия
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдовы, сообщается на сайте ведомства.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 1 декабря, сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии. В этот же день ведомство сообщило о возобновлении со 2 декабря поставок плодоовощной продукции с 20 молдавских предприятий."Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 2 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с еще 20 предприятий", - говорится в сообщении.В частности, ограничения сняты с TTTrading Com OOO, Viva Igna ООО и Eurofruct grup.Поясняется, что такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.В Россельхознадзоре напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы были введены 15 августа текущего года. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.
https://ria.ru/20221201/sotrudnichestvo-1835675775.html
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экономика, молдавия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Экономика, Молдавия, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
17:29 02.12.2022
 
Еще 20 молдавским предприятиям разрешили поставлять в Россию овощи и фрукты

Россельхознадзор возобновит ввоз плодоовощной продукции еще с 20 молдавских предприятий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОвощи на прилавке
Овощи на прилавке - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Овощи на прилавке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдовы, сообщается на сайте ведомства.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 1 декабря, сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии. В этот же день ведомство сообщило о возобновлении со 2 декабря поставок плодоовощной продукции с 20 молдавских предприятий.
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"Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 2 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с еще 20 предприятий", - говорится в сообщении.
В частности, ограничения сняты с TTTrading Com OOO, Viva Igna ООО и Eurofruct grup.
Поясняется, что такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.
В Россельхознадзоре напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы были введены 15 августа текущего года. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.
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ЭкономикаМолдавияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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