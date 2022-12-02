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Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 02.12.2022
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
Дополнительный пассажирский поезд из Москвы в Симферополь начнет курсировать с 12 декабря, сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок "Гранд... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:01
2022-12-02T16:01
2022-12-02T16:01
туризм
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симферополь
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новости - туризм
туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Дополнительный пассажирский поезд из Москвы в Симферополь начнет курсировать с 12 декабря, сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов открыта на сайте перевозчика 2 декабря.", — говорится в релизе.Цены начинаются от 2688 рублей с человека в одну сторону.Уточняется, что время в пути составит от 36 до 38 часов. Поезд будет отправляться с Казанского вокзала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, симферополь, казанский вокзал, новости - туризм, туризм, республика крым
Туризм, Москва, Симферополь, Казанский вокзал, Новости - Туризм, Туризм, Республика Крым
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
Дополнительный поезд начнет курсировать в Крым из Москвы с 12 декабря