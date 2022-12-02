https://ria.ru/20221202/poezd-1835909169.html

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 02.12.2022

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд

Дополнительный пассажирский поезд из Москвы в Симферополь начнет курсировать с 12 декабря, сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок "Гранд... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:01

2022-12-02T16:01

2022-12-02T16:01

туризм

москва

симферополь

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новости - туризм

туризм

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Дополнительный пассажирский поезд из Москвы в Симферополь начнет курсировать с 12 декабря, сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс"."В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов открыта на сайте перевозчика 2 декабря.", — говорится в релизе.Цены начинаются от 2688 рублей с человека в одну сторону.Уточняется, что время в пути составит от 36 до 38 часов. Поезд будет отправляться с Казанского вокзала.

https://radiosputnik.ria.ru/20221125/samara-1834282043.html

москва

симферополь

республика крым

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, симферополь, казанский вокзал, новости - туризм, туризм, республика крым