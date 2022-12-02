https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835944154.html
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 02.12.2022
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью
Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, а также... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:04
2022-12-02T17:04
2022-12-02T17:04
владимир путин
антон котяков
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, а также продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются людьми с ограничениями по здоровью."Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое. А второе - продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью", - сказал глава государства на встрече, обращаясь к министру труда и соцразвития Антону Котякову."Это нужно сделать. Подготовьте предложения", - поручил президент.
https://ria.ru/20221202/pomosch-1835930389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, антон котяков, россия
Владимир Путин, Антон Котяков, Россия
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью
Путин призвал поддерживать предприятия, создаваемые людьми с ограничениями по здоровью