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Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 02.12.2022
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью
Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, а также... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:04
2022-12-02T17:04
владимир путин
антон котяков
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, а также продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются людьми с ограничениями по здоровью."Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое. А второе - продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью", - сказал глава государства на встрече, обращаясь к министру труда и соцразвития Антону Котякову."Это нужно сделать. Подготовьте предложения", - поручил президент.
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владимир путин, антон котяков, россия
Владимир Путин, Антон Котяков, Россия
17:04 02.12.2022
 
Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью

Путин призвал поддерживать предприятия, создаваемые людьми с ограничениями по здоровью

© РИА Новости . POOL / Перейти в медиабанкПутин проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Путин проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . POOL
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Путин проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, а также продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются людьми с ограничениями по здоровью.
"Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое. А второе - продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью", - сказал глава государства на встрече, обращаясь к министру труда и соцразвития Антону Котякову.
"Это нужно сделать. Подготовьте предложения", - поручил президент.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:32
Путин обсудил с Шойгу обмен данными по помощи инвалидам
 
Владимир ПутинАнтон КотяковРоссия
 
 
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