https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835944154.html

Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью

Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 02.12.2022

Путин призвал поддерживать предприятия людей с ограничениями по здоровью

Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, а также... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:04

2022-12-02T17:04

2022-12-02T17:04

владимир путин

антон котяков

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм субсидирования на предприятия, которые берут на работу людей с инвалидностью, а также продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются людьми с ограничениями по здоровью."Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое. А второе - продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью", - сказал глава государства на встрече, обращаясь к министру труда и соцразвития Антону Котякову."Это нужно сделать. Подготовьте предложения", - поручил президент.

https://ria.ru/20221202/pomosch-1835930389.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, антон котяков, россия