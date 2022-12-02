Путин призвал выстраивать поддержку инвалидов с учетом их особенностей

"Поддержку людей с инвалидностью, конечно, необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей. Как раз, общественные объединения дают такой хороший пример, пример такого правильного подхода. Действовать нужно не вообще, не абстрактно, опираясь на какие-то усредненные показатели, а помогать, конечно, ну во всяком случае стремиться нужно к этому, помогать конкретному человеку в его конкретной, личной ситуации", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.