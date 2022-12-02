Путин призвал выстраивать поддержку инвалидов с учетом их особенностей
Путин призвал выстраивать поддержку инвалидов с учетом их индивидуальных особенностей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Поддержку инвалидов нужно выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей и помогать конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин.
"Поддержку людей с инвалидностью, конечно, необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей. Как раз, общественные объединения дают такой хороший пример, пример такого правильного подхода. Действовать нужно не вообще, не абстрактно, опираясь на какие-то усредненные показатели, а помогать, конечно, ну во всяком случае стремиться нужно к этому, помогать конкретному человеку в его конкретной, личной ситуации", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.
Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.
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