https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835931701.html
Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в сфере науки
Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в сфере науки - РИА Новости, 02.12.2022
Представители России и Ирана обсудили сотрудничество в сфере науки
Поддержка небольших проектов может быть важнее, чем подписание глобальных соглашений между Ираном и Россией в научной области, возможно, для этого будет создана РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:35
2022-12-02T16:35
2022-12-02T16:35
иран
андрей фурсенко
россия
наука
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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Поддержка небольших проектов может быть важнее, чем подписание глобальных соглашений между Ираном и Россией в научной области, возможно, для этого будет создана площадка, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.В парке "Сириус" в рамках II Конгресса молодых учёных состоялся российско-иранский диалог, где представители двух государств обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки."Я думаю, мы обсуждали этот вопрос с господином Сейед Мохаммад Маранди (проректор по международной части, профессор факультета иностранных языков и литературы Тегеранского государственного университета - ред.)… очень важно не какое-то глобальное соглашение подписать, а именно поддерживать конкретные небольшие проекты. Именно поэтому так важна такая форма, как диалог", - сказал Фурсенко, выступая на конгрессе.Он добавил, что научные вопросы должны обсуждаться целенаправленно - на уровне конкретных институтов и исследований, возможно, на специально организованной для этого площадке. "Наша сегодняшняя сессия была нацелена на то, чтобы обсудить, правильно ли запускать такой диалог между нашими странами… Наверное, мы создадим площадку, которая будет собирать предложения из двух стран разных организаций и затем каким-то образом на уровне общественной структуры предлагать темы для наших партнёров и в университетах, и в академии наук", - заключил Фурсенко.Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России. В конгрессе принимают участие более 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20221202/urfu-1835810391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, андрей фурсенко, россия, наука
Иран, Андрей Фурсенко, Россия, Наука
СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Поддержка небольших проектов может быть важнее, чем подписание глобальных соглашений между Ираном и Россией в научной области, возможно, для этого будет создана площадка, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
В парке "Сириус" в рамках II Конгресса молодых учёных состоялся российско-иранский диалог, где представители двух государств обсудили перспективы сотрудничества в сфере науки.
"Я думаю, мы обсуждали этот вопрос с господином Сейед Мохаммад Маранди (проректор по международной части, профессор факультета иностранных языков и литературы Тегеранского государственного университета - ред.)… очень важно не какое-то глобальное соглашение подписать, а именно поддерживать конкретные небольшие проекты. Именно поэтому так важна такая форма, как диалог", - сказал Фурсенко, выступая на конгрессе.
Он добавил, что научные вопросы должны обсуждаться целенаправленно - на уровне конкретных институтов и исследований, возможно, на специально организованной для этого площадке. "Наша сегодняшняя сессия была нацелена на то, чтобы обсудить, правильно ли запускать такой диалог между нашими странами… Наверное, мы создадим площадку, которая будет собирать предложения из двух стран разных организаций и затем каким-то образом на уровне общественной структуры предлагать темы для наших партнёров и в университетах, и в академии наук", - заключил Фурсенко
.
Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России. В конгрессе принимают участие более 3 тысяч человек.