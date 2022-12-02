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На Ямале начнет действовать новая мера поддержки для приемных семей
На Ямале начнет действовать новая мера поддержки для приемных семей - РИА Новости, 02.12.2022
На Ямале начнет действовать новая мера поддержки для приемных семей
Приемные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат единовременную выплату на детей, принятых из других регионов России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:08
2022-12-02T13:08
2022-12-02T13:08
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Приемные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат единовременную выплату на детей, принятых из других регионов России, сообщает пресс-служба губернатора региона.Сейчас аналогичной мерой поддержки пользуются семьи, принявшие на воспитание ямальских детей-сирот. Расширению действия региональной меры поддержки способствовал прием детей-сирот из присоединенных к России территорий."Ямальцы, узнав о возможности забрать детей из детских домов Донбасса, охотно откликнулись. Мам и пап не испугали ни расстояния, ни большие вопросы по документам у некоторых детей. При постоянном участии органов опеки и образования новых российских регионов и департамента образования Ямала за короткий период 21 ребенок оказался в любящих семьях Ямала. Родители прошли специальную подготовку по воспитанию приемных детей из зоны военных действий", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Большинство ребят – уже подростки, поэтому было принято решение об их проживании в крупных городах Ямала, где есть колледжи и техникумы, возможности для разностороннего досуга.Всего восемь приемных семей Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя взяли на воспитание 21 ребенка. Все ребята по приезду устроены в детские сады, школы и колледжи, отмечает пресс-служба.На Ямале традиционно действует широкий спектр мер поддержки для приемных семей. Кроме единовременной выплаты, власти оплачивают путевки на отдых, выделяют средства на приобретение мебели, компенсируют стоимость проезда детей-сирот и родителей к месту отдыха и обратно, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221019/yamal-1825200001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал, россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Приемные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат единовременную выплату на детей, принятых из других регионов России, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале начнет действовать новая мера поддержки для приемных семей Ямала. Родители, принявшие в семью детей из других регионов России, получат единовременную выплату. Сумма выплаты составит 60 775 рублей, на приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 91 161 рублей", - говорится в сообщении.
Сейчас аналогичной мерой поддержки пользуются семьи, принявшие на воспитание ямальских детей-сирот. Расширению действия региональной меры поддержки способствовал прием детей-сирот из присоединенных к России территорий.
"Ямальцы, узнав о возможности забрать детей из детских домов Донбасса
, охотно откликнулись. Мам и пап не испугали ни расстояния, ни большие вопросы по документам у некоторых детей. При постоянном участии органов опеки и образования новых российских регионов и департамента образования Ямала за короткий период 21 ребенок оказался в любящих семьях Ямала. Родители прошли специальную подготовку по воспитанию приемных детей из зоны военных действий", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
.
Большинство ребят – уже подростки, поэтому было принято решение об их проживании в крупных городах Ямала, где есть колледжи и техникумы, возможности для разностороннего досуга.
Всего восемь приемных семей Салехарда
, Ноябрьска
, Нового Уренгоя
взяли на воспитание 21 ребенка. Все ребята по приезду устроены в детские сады, школы и колледжи, отмечает пресс-служба.
На Ямале традиционно действует широкий спектр мер поддержки для приемных семей. Кроме единовременной выплаты, власти оплачивают путевки на отдых, выделяют средства на приобретение мебели, компенсируют стоимость проезда детей-сирот и родителей к месту отдыха и обратно, уточняется в сообщении.