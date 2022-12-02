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Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки
Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки - РИА Новости, 02.12.2022
Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки
В Тверской области новогодние подарки предоставят всем детям из многодетных семей, а также детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:10
2022-12-02T11:10
2022-12-02T11:10
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. В Тверской области новогодние подарки предоставят всем детям из многодетных семей, а также детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени.В этом году новогодние подарки получат все дети от трех до 17 лет из многодетных семей Тверской области, вне зависимости от уровня доходов (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысоким уровнем доходов).Новогодние наборы также получат дети с инвалидностью в возрасте от трех до 17 лет и ребята, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.Всего этой мерой поддержки будут охвачены почти 47 тысяч детей.Также принято решение обеспечить новогодними подарками детей участников специальной военной операции. Это дети военнослужащих военных гарнизонов Тверской области, сотрудников Росгвардии, мобилизованных жителей и проходящих военную службу по контракту, пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. В Тверской области новогодние подарки предоставят всем детям из многодетных семей, а также детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени
.
В этом году новогодние подарки получат все дети от трех до 17 лет из многодетных семей Тверской области, вне зависимости от уровня доходов (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысоким уровнем доходов).
Новогодние наборы также получат дети с инвалидностью в возрасте от трех до 17 лет и ребята, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.
Всего этой мерой поддержки будут охвачены почти 47 тысяч детей.
Также принято решение обеспечить новогодними подарками детей участников специальной военной операции. Это дети военнослужащих военных гарнизонов Тверской области, сотрудников Росгвардии
, мобилизованных жителей и проходящих военную службу по контракту, пояснили в пресс-службе.