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Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки - РИА Новости, 02.12.2022
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Тверская область
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Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки
Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки - РИА Новости, 02.12.2022
Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки
В Тверской области новогодние подарки предоставят всем детям из многодетных семей, а также детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:10
2022-12-02T11:10
тверская область
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ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. В Тверской области новогодние подарки предоставят всем детям из многодетных семей, а также детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени.В этом году новогодние подарки получат все дети от трех до 17 лет из многодетных семей Тверской области, вне зависимости от уровня доходов (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысоким уровнем доходов).Новогодние наборы также получат дети с инвалидностью в возрасте от трех до 17 лет и ребята, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.Всего этой мерой поддержки будут охвачены почти 47 тысяч детей.Также принято решение обеспечить новогодними подарками детей участников специальной военной операции. Это дети военнослужащих военных гарнизонов Тверской области, сотрудников Росгвардии, мобилизованных жителей и проходящих военную службу по контракту, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
11:10 02.12.2022
 

Дети тверитян-участников СВО получат новогодние подарки

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи со студенческим активом областных высших учебных заведений
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. В Тверской области новогодние подарки предоставят всем детям из многодетных семей, а также детям участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:18Тверская область
Тверские власти включили 39 проектов в перечень приоритетных для региона
В этом году новогодние подарки получат все дети от трех до 17 лет из многодетных семей Тверской области, вне зависимости от уровня доходов (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысоким уровнем доходов).
Новогодние наборы также получат дети с инвалидностью в возрасте от трех до 17 лет и ребята, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием, в том числе находящиеся на лечении в стационарах больниц Верхневолжья.
Всего этой мерой поддержки будут охвачены почти 47 тысяч детей.
Также принято решение обеспечить новогодними подарками детей участников специальной военной операции. Это дети военнослужащих военных гарнизонов Тверской области, сотрудников Росгвардии, мобилизованных жителей и проходящих военную службу по контракту, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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