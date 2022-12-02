https://ria.ru/20221202/petrosyan-1835893718.html
"Не дождутся": Петросян возмутился слухами о своей смерти
"Не дождутся": Петросян возмутился слухами о своей смерти - РИА Новости, 02.12.2022
"Не дождутся": Петросян возмутился слухами о своей смерти
Евгений Петросян возмутился слухами о своей смерти. Причиной послужило видео, опубликованное на одном из YouTube-каналов. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:39
2022-12-02T17:39
2022-12-02T17:39
шоубиз
евгений петросян
youtube
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Евгений Петросян возмутился слухами о своей смерти. Причиной послужило видео, опубликованное на одном из YouTube-каналов.Авторы ролика заявили, что юморист ушел из жизни, и дали неверные сведения из его биографии. Также он рассказал, что новость обеспокоила не только его. По словам знаменитости, "всполошились" друзья и поклонники. Пользователи Сети поддержали артиста в комментариях. Ранее Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении его отца Александра. Он призвал поклонников пожаловаться на видео, в котором содержалась ложная информация об актере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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евгений петросян, youtube
Шоубиз, Евгений Петросян, YouTube
"Не дождутся": Петросян возмутился слухами о своей смерти
Петросян возмутился слухами о своей смерти и неверными сведениями из его биографии
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Евгений Петросян возмутился слухами о своей смерти. Причиной послужило видео, опубликованное на одном из YouTube-каналов.
Авторы ролика заявили, что юморист ушел из жизни, и дали неверные сведения из его биографии.
"Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека. Затем переврали мою биографию", – возмутился Петросян в своей соцсети.
Также он рассказал, что новость обеспокоила не только его. По словам знаменитости, "всполошились" друзья и поклонники.
"С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя, живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Меня беспокоит, что всполошились многие друзья и поклонники. С другой стороны, говорят, что это хорошая примета – значит не дождутся!" – добавил юморист.
Пользователи Сети поддержали артиста в комментариях.
"Не обращайте внимания на больных. Живите счастливо!", "Только публичная порка это успокоит. Подавайте в суд!", "Пожалейте убогих. У людей нет моральных принципов. Настоящие паразиты!", "Никак не найдут на них управу. Здоровья вам!" – отреагировали подписчики Петросяна.
Ранее Михаил Ширвиндт возмутился
слухами об избиении его отца Александра. Он призвал поклонников пожаловаться на видео, в котором содержалась ложная информация об актере.