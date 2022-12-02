https://ria.ru/20221202/petrosyan-1835893718.html

"Не дождутся": Петросян возмутился слухами о своей смерти

"Не дождутся": Петросян возмутился слухами о своей смерти - РИА Новости, 02.12.2022

"Не дождутся": Петросян возмутился слухами о своей смерти

Евгений Петросян возмутился слухами о своей смерти. Причиной послужило видео, опубликованное на одном из YouTube-каналов. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:39

2022-12-02T17:39

2022-12-02T17:39

шоубиз

евгений петросян

youtube

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Евгений Петросян возмутился слухами о своей смерти. Причиной послужило видео, опубликованное на одном из YouTube-каналов.Авторы ролика заявили, что юморист ушел из жизни, и дали неверные сведения из его биографии. Также он рассказал, что новость обеспокоила не только его. По словам знаменитости, "всполошились" друзья и поклонники. Пользователи Сети поддержали артиста в комментариях. Ранее Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении его отца Александра. Он призвал поклонников пожаловаться на видео, в котором содержалась ложная информация об актере.

https://ria.ru/20221019/gazmanov-1825108224.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

евгений петросян, youtube