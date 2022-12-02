https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html

В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными

В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными - РИА Новости, 02.12.2022

В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными

В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:38

2022-12-02T12:38

2022-12-02T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

джо байден

владимир путин

нато

сша

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль к этому не готов, а специальная военная операция, безусловно, продолжается.Вашингтон не признает новые территории в составе России, что "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, продолжил Песков.Представитель Кремля добавил, что "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми".Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский президент подчеркнул, что любые контакты возможны при условии консультаций США с партнерами по НАТО.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не уходит от контактов, но значимых идей пока не слышит.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221202/peregovory-1835778229.html

https://ria.ru/20221201/bayden-1835734962.html

украина

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, джо байден, владимир путин, нато, сша