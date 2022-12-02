12:38 02.12.2022 (обновлено: 13:40 02.12.2022)
В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал", — отметил чиновник.
Он подчеркнул, что Кремль к этому не готов, а специальная военная операция, безусловно, продолжается.
Вашингтон не признает новые территории в составе России, что "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, продолжил Песков.
Представитель Кремля добавил, что "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми".
"Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами", — заключил пресс-секретарь президента.
Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский президент подчеркнул, что любые контакты возможны при условии консультаций США с партнерами по НАТО.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не уходит от контактов, но значимых идей пока не слышит.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
1 декабря, 22:14Байден назвал условие для переговоров с Путиным