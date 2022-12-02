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В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831408.html
В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными
В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными
В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:38
2022-12-02T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джо байден
владимир путин
нато
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль к этому не готов, а специальная военная операция, безусловно, продолжается.Вашингтон не признает новые территории в составе России, что "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, продолжил Песков.Представитель Кремля добавил, что "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми".Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский президент подчеркнул, что любые контакты возможны при условии консультаций США с партнерами по НАТО.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не уходит от контактов, но значимых идей пока не слышит.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221202/peregovory-1835778229.html
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в мире, украина, россия, джо байден, владимир путин, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, США
12:38 02.12.2022 (обновлено: 13:40 02.12.2022)
 
В Кремле условия Байдена по переговорам с Россией назвали невозможными

Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемыми условия, которые президент США Джо Байден выдвинул для начала переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что Кремль к этому не готов, а специальная военная операция, безусловно, продолжается.
Вашингтон не признает новые территории в составе России, что "существенно осложняет" поиск общей почвы для взаимного обсуждения, продолжил Песков.
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Представитель Кремля добавил, что "для достижения наших целей президент Путин был, есть и остается открытым для переговоров со всеми".
"Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами", — заключил пресс-секретарь президента.
Накануне Байден заявил, что не планирует никаких контактов с Путиным, но допустил такую возможность, если российский лидер "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский президент подчеркнул, что любые контакты возможны при условии консультаций США с партнерами по НАТО.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не уходит от контактов, но значимых идей пока не слышит.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Байден назвал условие для переговоров с Путиным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ПутинНАТОСША
 
 
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