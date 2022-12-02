https://ria.ru/20221202/peregovory-1835831231.html
Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков
Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2022
Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:37
2022-12-02T12:37
2022-12-02T12:48
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Российской Федерации всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что именно президент РФ еще до начала спецоперации попытался инициировать переговоры и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ."Вы знаете, что взаимности эта инициатива не получила", - отметил он.
https://ria.ru/20221202/khaos-1835811763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, нато, обсе, дмитрий песков
В мире, Вашингтон (штат), США, НАТО, ОБСЕ, Дмитрий Песков
12:37 02.12.2022 (обновлено: 12:48 02.12.2022)
Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков
Песков: Путин открыт для диалога с США, но попытки переговоров с НАТО были безуспешными