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Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков
Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2022
Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:37
2022-12-02T12:48
в мире
вашингтон (штат)
сша
нато
обсе
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Российской Федерации всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что именно президент РФ еще до начала спецоперации попытался инициировать переговоры и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ."Вы знаете, что взаимности эта инициатива не получила", - отметил он.
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в мире, вашингтон (штат), сша, нато, обсе, дмитрий песков
В мире, Вашингтон (штат), США, НАТО, ОБСЕ, Дмитрий Песков
12:37 02.12.2022 (обновлено: 12:48 02.12.2022)
 
Путин открыт для диалога с Вашингтоном, заявил Песков

Песков: Путин открыт для диалога с США, но попытки переговоров с НАТО были безуспешными

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Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Российской Федерации всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что именно президент РФ еще до начала спецоперации попытался инициировать переговоры и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ.
"Вы знаете, что взаимности эта инициатива не получила", - отметил он.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 11:34
Китай обвинил США в создании хаоса по всему миру
 
В миреВашингтон (штат)СШАНАТООБСЕДмитрий Песков
 
 
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