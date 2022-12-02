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Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным
Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным - РИА Новости, 02.12.2022
Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что диалог между РФ и Украиной возможен, если российская сторона "настроена серьезно". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:58
2022-12-02T10:58
2022-12-02T10:58
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что диалог между РФ и Украиной возможен, если российская сторона "настроена серьезно"."Если бы мы видели со стороны президента (Владимира) Путина серьёзное стремление к дипломатии и диалогу, но пока он делает все наоборот… Если со стороны России есть серьёзный настрой, то диалог всегда возможен", - сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.В этой связи он отметил, что Владимир Зеленский стремится к дипломатическому решению. "Президент Зеленский предложил свой план по мирному решению. Все зависит от Путина", - добавил американский дипломат.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835682318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Энтони Блинкен, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным
Блинкен заявил, что диалог между Москвой и Киевом возможен, если Россия настроена серьезно