https://ria.ru/20221202/peregovory-1835795786.html

Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным

Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным - РИА Новости, 02.12.2022

Блинкен назвал диалог между Россией и Украиной возможным

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что диалог между РФ и Украиной возможен, если российская сторона "настроена серьезно". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:58

2022-12-02T10:58

2022-12-02T10:58

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что диалог между РФ и Украиной возможен, если российская сторона "настроена серьезно"."Если бы мы видели со стороны президента (Владимира) Путина серьёзное стремление к дипломатии и диалогу, но пока он делает все наоборот… Если со стороны России есть серьёзный настрой, то диалог всегда возможен", - сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.В этой связи он отметил, что Владимир Зеленский стремится к дипломатическому решению. "Президент Зеленский предложил свой план по мирному решению. Все зависит от Путина", - добавил американский дипломат.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835682318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр