23:58 02.12.2022 (обновлено: 00:43 03.12.2022)
Госдеп отреагировал на получение Сноуденом российского паспорта
Госдеп заявил о давней преданности Сноудена РФ после получения им российского паспорта
© AP Photo / Armando FrancaЭдвард Сноуден
© AP Photo / Armando Franca
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госдепартамент США назвал получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданства "формализацией верности РФ", которую тот якобы давно демонстрирует.
"Мы в курсе сообщений о получении Эдвардом Сноуденом гражданства Российской Федерации. Разумеется, мы не в состоянии подтвердить, так ли это на самом деле", - сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России. Этот шаг только формализовал это", - добавил он.
В пятницу адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его клиент уже принял присягу и получил паспорт РФ, его супруга находится в стадии подачи заявления.
Российское гражданство Сноуден получил в конце сентября указом президента.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.
Сам Сноуден в пятницу объяснил свое пребывание в России тем, что американские власти аннулировали его паспорт. "Я нахожусь в России, потому что Белый дом намеренно упразднил мой паспорт, чтобы я оказался здесь в ловушке", - написал он в Twitter.
Вчера, 12:39Сноуден принял присягу на российское гражданство