https://ria.ru/20221202/pasport-1836031242.html

Госдеп отреагировал на получение Сноуденом российского паспорта

Госдеп отреагировал на получение Сноуденом российского паспорта - РИА Новости, 03.12.2022

Госдеп отреагировал на получение Сноуденом российского паспорта

Госдепартамент США назвал получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданства "формализацией верности РФ", которую тот... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-02T23:58

2022-12-02T23:58

2022-12-03T00:43

в мире

эдвард сноуден

нед прайс

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госдепартамент США назвал получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданства "формализацией верности РФ", которую тот якобы давно демонстрирует."Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России. Этот шаг только формализовал это", - добавил он.В пятницу адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его клиент уже принял присягу и получил паспорт РФ, его супруга находится в стадии подачи заявления.Российское гражданство Сноуден получил в конце сентября указом президента.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.Сам Сноуден в пятницу объяснил свое пребывание в России тем, что американские власти аннулировали его паспорт. "Я нахожусь в России, потому что Белый дом намеренно упразднил мой паспорт, чтобы я оказался здесь в ловушке", - написал он в Twitter.

https://ria.ru/20221202/pasport-1836015016.html

https://ria.ru/20221202/snouden-1835832172.html

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сша

великобритания

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Наталья Макарова

в мире, эдвард сноуден, нед прайс, анатолий кучерена, россия, сша, великобритания, государственный департамент сша, шереметьево (аэропорт)