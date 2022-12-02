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Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта - РИА Новости, 02.12.2022
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Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта
Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта - РИА Новости, 02.12.2022
Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта
Белый дом отказался комментировать получение российского паспорта экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, напомнил, что в его отношении в США РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:00
2022-12-02T22:01
в мире
эдвард сноуден
джон кирби
анатолий кучерена
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Белый дом отказался комментировать получение российского паспорта экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, напомнил, что в его отношении в США ведется криминальное расследование.Российское гражданство Сноуден получил в конце сентября указом президента. В пятницу его адвокат Анатолий Кучерена сообщил журналистам, что Сноуден уже принял присягу и получил паспорт РФ. По словам защитника, гражданство РФ защищает его от выдачи другому государству, так как в Конституции России закрепляется принцип недопустимости высылки гражданина России.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.
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в мире, эдвард сноуден, джон кирби, анатолий кучерена, россия, сша, великобритания
В мире, Эдвард Сноуден, Джон Кирби, Анатолий Кучерена, Россия, США, Великобритания
22:00 02.12.2022 (обновлено: 22:01 02.12.2022)
 
Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта

Белый дом отказался комментировать получение паспорта России Эдвардом Сноуденом

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Белый дом отказался комментировать получение российского паспорта экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, напомнил, что в его отношении в США ведется криминальное расследование.
"Что касается Сноудена, рекомендую вам обратится в министерство юстиции, это вопрос криминального расследования, и я не буду комментировать дальше", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.
Российское гражданство Сноуден получил в конце сентября указом президента. В пятницу его адвокат Анатолий Кучерена сообщил журналистам, что Сноуден уже принял присягу и получил паспорт РФ. По словам защитника, гражданство РФ защищает его от выдачи другому государству, так как в Конституции России закрепляется принцип недопустимости высылки гражданина России.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 12:39
Сноуден принял присягу на российское гражданство
 
В миреЭдвард СноуденДжон КирбиАнатолий КучеренаРоссияСШАВеликобритания
 
 
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