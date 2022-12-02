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Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта

Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта - РИА Новости, 02.12.2022

Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта

Белый дом отказался комментировать получение российского паспорта экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, напомнил, что в его отношении в США РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T22:00

2022-12-02T22:00

2022-12-02T22:01

в мире

эдвард сноуден

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Белый дом отказался комментировать получение российского паспорта экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, напомнил, что в его отношении в США ведется криминальное расследование.Российское гражданство Сноуден получил в конце сентября указом президента. В пятницу его адвокат Анатолий Кучерена сообщил журналистам, что Сноуден уже принял присягу и получил паспорт РФ. По словам защитника, гражданство РФ защищает его от выдачи другому государству, так как в Конституции России закрепляется принцип недопустимости высылки гражданина России.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.

https://ria.ru/20221202/snouden-1835832172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эдвард сноуден, джон кирби, анатолий кучерена, россия, сша, великобритания