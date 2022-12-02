22:00 02.12.2022 (обновлено: 22:01 02.12.2022)
Белый дом отказался комментировать получение Сноуденом российского паспорта
Белый дом отказался комментировать получение паспорта России Эдвардом Сноуденом
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Белый дом отказался комментировать получение российского паспорта экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, напомнил, что в его отношении в США ведется криминальное расследование.
"Что касается Сноудена, рекомендую вам обратится в министерство юстиции, это вопрос криминального расследования, и я не буду комментировать дальше", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.
Российское гражданство Сноуден получил в конце сентября указом президента. В пятницу его адвокат Анатолий Кучерена сообщил журналистам, что Сноуден уже принял присягу и получил паспорт РФ. По словам защитника, гражданство РФ защищает его от выдачи другому государству, так как в Конституции России закрепляется принцип недопустимости высылки гражданина России.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство.
Вчера, 12:39Сноуден принял присягу на российское гражданство