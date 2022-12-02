https://ria.ru/20221202/parom-1835872429.html

Движение паромов через Керченский пролив возобновили

Движение паромов через Керченский пролив возобновили - РИА Новости, 02.12.2022

Движение паромов через Керченский пролив возобновили

Керченской паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:08

2022-12-02T14:08

2022-12-02T14:08

керченский пролив

россия

гидрометцентр

общество

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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Керченской паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."Работа керченской паромной переправы возобновлена. Работает два парома ("Лаврентий" и "Мария")", - говорится в сообщении.В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченский пролив, россия, гидрометцентр, общество