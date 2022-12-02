https://ria.ru/20221202/parom-1835872429.html
Движение паромов через Керченский пролив возобновили
Движение паромов через Керченский пролив возобновили - РИА Новости, 02.12.2022
Движение паромов через Керченский пролив возобновили
Керченской паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:08
2022-12-02T14:08
2022-12-02T14:08
керченский пролив
россия
гидрометцентр
общество
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Керченской паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."Работа керченской паромной переправы возобновлена. Работает два парома ("Лаврентий" и "Мария")", - говорится в сообщении.В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, россия, гидрометцентр, общество
Керченский пролив, Россия, Гидрометцентр, Общество
Движение паромов через Керченский пролив возобновили
МЧС: движение паромов через Керченский пролив возобновили
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Керченской паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
"Работа керченской паромной переправы возобновлена. Работает два парома ("Лаврентий" и "Мария")", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале Минтранса России
отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.
Согласно прогнозу Росгидромета
, до 21.00 пятницы в этой зоне сохранится восточный ветер 12-15 м/с, временами дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем до 7 градусов тепла.
Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.